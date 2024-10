Zvuči bizarno, ali domaćice širom sveta se kunu da deluje: ‘Samo stavimo gumicu na šporet, a onda…‘

Koliko puta ste izašli iz kuće, a nemate pojma da li ste uradili nešto što je trebalo da uradite, na primer – zaključali vrata, isključili peglu, ugasili svetlo… Iako ove radnje radimo automatski skoro svaki dan nam se to često sviđa jer tako radimo, svest o tome da li smo to zaista uradili ili ne, malo uznemirava pa nismo sigurni da li smo to zaista uradili. Ili nismo. Na društvenim mrežama, domaćice širom sveta sada su otkrile jednostavan trik da izbegnu neprijatnost cele ove situacije.

– Najčešće nas najviše brine da li je ploča za kuvanje na šporetu isključena. Da biste bili bezbedni, zavežite gumenu traku oko dugmeta koje koristite za uključivanje šporeta ili rerne. Kada isključite šporet, uzmite gumicu i stavite je u džep. Kada se kasnije zapitate da li je šporet zaista ugašen, u to će vas svaki put uveriti gumica u džepu. To će vam omogućiti da prestanete da brinete i opustite se – napisala je jedna domaćica sa dugogodišnjim iskustvom, a prenosi Blic.

Mada, moderne domaćice imaju (moramo priznati) daleko bolji trik; pre izlaska iz kuće naprave par selfija kako bi u svakom trenutku znali da li su šporet, pegla i drugi rizični električni uređaji isključeni.

