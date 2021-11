1 stvar ne smete da radite kad depilirate intimno područje

Ako niste sigurni kako treba da rukujete voskom za depilaciju, bolje je da odete u specijalizovan salon

Kozmetičar Sem Maršal, specijalizovan za intimnu depilaciju je otkrio da je tokom svog rada video razne slučajeve povređivanja tokom depilacije.

Nakon što je nova anketa otkrila da se iznenađujuće mnogo ljudi povređuje dok vrše depilaciju intimnog područja, Sem je otkrio najbolje savete kad je u pitanju uklanjanje dlaka sa intimnog područja.

Kada je u pitanju depilacija voskom, Sem preporučuje da se takav način uklanjanja dlačica prepusti profesionalcima.

– Ljudi obično ne znaju kako se koristi vosak za depilaciju ili na koji način treba da ga povuku da bi se dlačice skinule. Mnoge stvari tada mogu poći naopako jer pokušavate da radite nešto za šta postoje profesionalci koji su obučeni za to – rekao je on.

– Jednom se desilo da je neko pokušao da zagreje voštanu traku fenom jer su mislili da će biti efikasnije ako je ona vruća. Zalepili su ih na dlake, ali je bilo suviše vruće i traka se otkinula, a vosak je ostao na koži. Čak ni kupanje toplom vodom nije pomoglo da se vosak ukloni, zbog čega je on morao da se struga sa kože.

Ipak, ako ste odlučili da sami uklanjate dlačice pomoću voska, Sem ima nekoliko saveta.

– Ako ćete to sami da radite, koristite vrući vosak koji se može lako skinuti sa kože. Ako nameravate da depilirate intimno područje, vrući vosak ili vosak koji se može oljuštiti nije tako bolan i on lakše hvata dlačice. Izbegavajte korišćenje voska u štapićima – rekao je on.

Kad je u pitanju brijanje, urasle dlake su veoma česte.

– Ljudi često suviše pritiskaju oštricu brijača uz kožu, zbog čega se dešava da koža počne da raste preko vrha folikula, posebno ako je koža suva. Kad je reč o uraslim dlačicama, uvek pokušavam da ih sprečim. Na tržištu postoje proizvodi za prevenciju uraslih dlaka koji sadrže salicilnu kiselinu koja zadržava masnoću, pa će pomoći da se folikuli dlake na zapuše – kaže on i dodaje:

– Piling za uklanjanje mrtve kože čini kožu mekon i hidratantnom, što može sprečiti nastanak uraslih dlaka.

A kada je reč o jednoj stvari koju ljudi nikada ne bi trebalo da rade, Sem kaže da je to korišćenje makaza za skraćivanje dlačica na intimnom području.

– Kada je u pitanju odlazak na depilaciju, moje pravilo je “Ako ne vidite kožu, morate podrezati dlake”. Ali, nikada to ne radite makazama. U tom slučaju sasvim je u redu koristiti trimer za bradu kako biste skratili dlake – rekao je.

