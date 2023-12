11 najpoželjnijih ženskih atributa koje privlače muškarce, jednu osobinu posebno cene

Često se govori o tome kako su muškarci jednostavniji nego što se misli, a je li zaista tako?

Predstavljamo jedanaest ključnih elemenata ženske naravi koje muškarci izrazito cene. Većina muškaraca bi se složila kako njihova potencijalna bolja polovina, ako se njih pita, treba da ima određene karakteristike, piše Your Tango.

1. Zadovoljna je sama sa sobom

Najvažnije je u životu biti srećan s onim što jesi. Upravo zato je važno da je i neko s kim provodite život zadovoljan sa time ko je, ali i zna šta želi da bude. Ovo takođe utiče i na samopouzdanje i vlastitu sreću.

2. Brine o svom izgledu

Izgled nije najvažniji, ali je bitan. Bilo da se radi o autentičnom stilu ili vrstama doterivanja, jedno je sigurno – briga za vlastiti izgled se prepoznaje i bitno je držati do sebe.

3. Ima svoje interese i svoj život

Muškarcima su žene privlačnije kada imaju svoje hobije, društvene krugove i da su nezavisne. Radije ne bi bili u vezi sa ženom koja im uvek daje prednost, stalno traži njihovo društvo i ne ostavlja im prostora za osobnu slobodu.

4. Ima smisao za humor

Humor je bitan aspekt života svakog pojedinca, a zabavni ljudi su automatski atraktivniji.

5. Voli seks

Muškarci žele seksualnu partnerku koja je spremna da radi i isprobava nove stvari, dokle god je to njoj ugodno. Muškarci cene žene koje im govore šta žele u krevetu.

6. Ima ambicije

Vlastite ambicije ključne su za uspeh u životu, a svi traže partnera koji ima određenu dozu planova za uspeh. Ovo ne samo da je atraktivno, već je i posebno bitno.

7. Zalaže se za svoje stavove

Muškarci cene kada žena izrazi svoje želje i objasni kako ih on najbolje može ostvariti. Njihova namera je učiniti je srećnom, i kad imaju jasne smernice o tome kako to postići, osećaju se sigurnijima u svojoj sposobnosti da to ostvare.

8. Srećna je sobom

Svi muškarci na kraju krajeva žele ženu u kojoj se osećaju dobro. Gravitiraju pozitivnoj, a beže od negativne energije. Na spojevima niko ne voli otrovne ili cinične ljude.

9. Snažan imunitet

Održavanje intelektualne stimulacije i sposobnost vođenja dubokih razgovora o značajnim temama ključno je za održavanje dobrog odnosa.

10. Ima prave vrednosti

Prave vrednosti izuzetno su bitne. Važno je imati moralni kompas i znati šta je zbilja važno u ovom životu.

11. Ima principe

Svako treba imati sopstvene principe preko kojih ne prelazi – to je znak snažnog karaktera osobe, prenosi 24sata.hr.

