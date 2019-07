8 stvari koje skoro sve žene uvek kriju od muškaraca

Muškarci su po prirodi jako misteriozna bića koja je teško pročitati i još teže razumeti. Najčešće imamo osećaj da su puni tajni koje je gotovo nemoguće izvući iz njih. Ali ni žene nisu anđeli.

Od najranijih dana veze, postoje stvari koje skrivamo od muškaraca – što od srama, što iz straha, a što radi izbjegavanja „nesporazuma“. Evo kojih osam stvari devojek najčešće kriju i prećutkuju momcima, barem na početku veze.

Dlake i depilacije

Iako nikome nije baš jasno zašto, žene skrivaju dlake i depilaciju kao zmija noge. Na samim počecima veze naročito. Više od same depilacije kao takve, skrivaju svoje najproblematičnije odnosno najdlakavije, a to nisu samo samo noge ili pazuh… Žene najčešće vole da budu potpuno izdelipirane, a uz to spada depilacija od obrva do dlaka na nožnom palcu. Naravno da ako ih muškarci pitaju, rođene su glatke i dlake sređuju tek tu i tamo…

Praćenje momaka na društvenim mrežama

Nema te društvene mreže na kojoj žene neće prekopati profile i profile ne bi li došla do sestrične njegove bivše devojke ili pronašla fotografiju iz srednje škole na kojoj grli sumnjivu devojku. Znači, dragi momci, nemate pojma za što su sposobne dae kojima je smo dovoljno lažno ime na Fejsbuku i dovoljno brz internet, prenosi miss7.24sata.hr.

Broj muškaraca s kojima su bile

Iako bi ovo pitanje u startu trebalo da bude zakonom zabranjeno, svejedno ga kad-tad čujemo. I tu sledi najveća ženska laž broj jedan. Žene retko kada priznaju s koliko su muškaraca ranije bile, a razlog je jednostavan – ne žele da se opravdavaju, ne žele da se osećaju posramljeno i ne žele dramu na samom početku veze. Uostalom, ova mala sitna mini laž ga neće ubiti.

Skrinšotovi svega što je napisao

Ne, ovo nije samo scena iz filmova. Devojke zaista svojim prijateljicama šalju skrinšotove razgovora i pitaju za mišljenje. Koliko je samo grupa na WhatsAppu posvećeno komentarisanju muških muvanja, fraza i stereotipa. Uostalom, ako neće najbolja prijateljica, ko će nesrećnoj devojci pomoći da smisli najbolji odgovor na njegovo glupo pitanje da li je bolelo kad je pala s neba?!

S najboljom prijateljicom pričaju o svemu

Muškarci nemaju običaj da sa prijateljima dele svoje najdublje tajne, zbog čega nisu ni svesni dažene sa svojim drugaricama najčešće komentarišu baš sve. I njih! A tu spada i sve što je on rekao, gde je pogledao, šta je obukao, poljubav i naravno – seks.

Stvarno vreme da se spreme za izlazak

„Takva sam se probudila“, „gotova sam za par minuta“ i ostale izgovore koje devojke govore momcima kako bi sakrile koliko im je zaista potrebno da se spremimo za jedan izlazak. Od pranja kose i nanošenja šminke do biranja odeće i lakiranja noktiju, može proći i do dva sata, ali nema šanse da to priznaju.

Odlazak u toalet

Normalno je da muškarac kaže da ide u wc da obavi veliku nuždu, ali da li i žene to objavlju tako jasno i glasno rekla? Naravno da ne. One još luđe čekaju da on izađe iz kuće pa odlaze u toalet. U najranijim fazama veze skoro svaka cura ima mentalnu blokadu dužeg odlaska u wc u njegovom prisustvu, dok je isti problem muškarcima potpuno neshvatljiv.

Stalno ih testiraju

Žene umeju da kažu da je muškarac je prošao test i pre nego što pomisli da je na testu. Jači pol je na proveri u skoro svim situacijama – čak i kada nisu pored svojih lepših polovina.