Birate li pogrešne muškarce? Možda ste kćerka hladne majke

One će oduvek živeti u začaranom krugu dokazivanja

Psiholozi se žale kako im često dolaze žene koje priznaju da su imale veoma hladne i neosetljive majke. Dešava se da su oba roditelja hladna, ali majka je uvek ostavlja najveći trag u životu deteta.

Ako je majka emotivno hladna, distancirana od svoje kćerke, tada će se dete u takvoj porodici osećati usamljeno. Mama može da kupi kćerki najlepši poklon, čak može i da kaže detetu da ga voli, ali nikad da to i pokaže. U stvari, mama kćerki ne pokazuje naklonost, ne ljubi je, ne grli je i ne govori od srca da je voli.

Kad dete odraste pored takve majke, tada je za nju hladnoća normalno stanje. Ako je majka emotivno hladna, onda ta ljubav prema majci može preći na oca. Tako dolazi do toga da devojčica postaje „tatina kćerka“.

Zašto kćerke emotivno hladnih majki biraju pogrešne muškarce?

Zamislite dete koje se ne oseća voljeno, potrebno…. Ona misli: „Da bi me voleli, moram da zaslužim to!“

Takva kćerka je u stanju da učini sve kako bi je roditelji voleli, a pogotovo majka.

Kada odraste, stalno će da se dokazuje kao žena, majka, karijerista. Mišljenje majke će joj biti od presudnog značaja: „Da li je mama zadovoljna sa mnom?“ je pitanje koje će joj se stalno nametati.

Jedan terapeut je podelio sa nama iskustvo sa terapije:

Neki dan mi je došla žena koja je rekla da je oduvek više volela oca, te da joj ljubav majke nikad nije bila bitna.

Na pitanje: „Kakva je bila tvoja majka?“

Ona je odgovorila: „Bila je hladna, uvek sa malo emocija, nikad dovoljno naklonosti.“

A tadašnja devojčica je bila primorana da postane tatina kćerka, jer je tata bio mio i simpatičan, ali ne i mama.

Kao žena ona je postigla mnogo u životu i uvek je bila ubeđena da je za njeno dobro to da više voli oca.

„Ne treba mi njena ljubav. Ne volim je! Eto, rekla sam!“ Bilo je u njoj toliko otpora.

Kasnije mi je ispričala: „Kada sam bila mala samo je mama mogla da uzme bolovanje kada se razblim, ali ne i otac. U detinjstvu sam stalno bolovala. Svako malo je morala da uzme bolovanje i da me neguje sama kod kuće.“

Kćerke hladnih majki odrstaju sa osećanjem da ih niko ne može voleti. Da uvek moraju da zasluže ljubav.

Zbog toga ove žene „uleću“ u veze sa muškarcima koji zahtevaju da se one stalno dokazuju.

Zbog toga će se one dokazivati stalno iznova i iznova: juriće same za decom, raditi i do dva posla, usluživati rodbinu i sve to dok ostanu bez daha… A sve iz želje da ih vole!

Prvo će se boriti za maminu ljubav, a zatim za muževu.