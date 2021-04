Bolno, ali istinito: 5 razloga zašto je muškarac izgubio interesovanje

Pitanje koje muči mnoge žene – zašto muškarci odjednom gube interesovanje za nas?

Ili još bolje – zašto na početku veze obećavaju kule i gradove, brda i doline, a onda u roku od (u najboljem slučaju) nekoliko meseci jednostavno “ispare”?

Većina žena se zapravo pita zašto je u onom prvom momentu muškarac (bukvalno) progoni, da bi jednom kada oseti da je i žena zainteresovana za njega – on postao taj koji počinje da sumnja u svoju zainteresovanost.

Kakva glavolomka! E drage moje, vidite li sa kakvim se predznanjem danas ulazi u vezu?

Kako postati nečiji centar sveta (bar kada su emocije u pitanju) i postići to da se vaš muškarac prema vama ponaša kao da ste apsolutni prioritet a ne tek jedna od opcija?

Pravo pitanje ovde zapravo i nije to da li njegovo interesovanje za vas može večno da traje, već koji su to faktori koji uopšte dovode do gubitka istog? Možda vam ovih 5 razloga koje smo pronašli za vas pomogne u nalaženju pravog odgovora…

Ne dopadate mu se kao na početku

Gorko saznanje, ali dešava se. I nemojte odmah početi sa onom pričom kako ste mu na početku veze bili najlepša i najzgodnija žena na svetu jer to naprosto ne može biti tačno. Razmislite malo, koliko god se neke žene oskudno odevale, činjenica je da (još uvek) ne idemo goli unaokolo, pa je samim tim i nemoguće da neko upozna vaše telo do tančina na prvom sastanku. To što ste možda u prvim nedeljama zabavljanja bili tip-top sređeni znači samo da ste se iz petnih žila trudili da pokažete najbolju verziju sebe. A ta verzija može prilično odudarati od one koju prikazujete dok gledate tv na kauču u dnevnoj sobi, ili se igrate sa psom u dvorištu. Možda jednostavno to nije “to” što je on zamišljao. Tu se zapravo on više ništa i ne pita – vi morate odlučiti da li ćete ostati u vezi sa osobom koja ne voli baš svaku vašu verziju, ili ćete se potruditi da povratite stari sjaj u njegovim očima.

Previše ste tu

Hteli to da priznate ili ne – ništa dosadnije od zaljubljene žene! Jednom kada oseti da je konačno nabasala na Gospodina Pravog žena krene u ono što bismo mogli nazvati proširivanjem manevarskog prostora. S druge strane, muškarac počinje da shvata kako mu je ostalo premalo vremena da se posveti sebi, svojim hobijima i prijateljima. Kako bi i našao slobodne minute za druge ljude kada ste vi jednostavno konstantno tu? Jedino što mu u toj situaciji preostaje jeste povlačenje koje ćete vi, naravno, protumačiti kao gubljenje interesovanja. Pa, drage dame, i niste tako daleko od istine. Zato se potrudite da se i vi malo odmaknete iz tog odnosa, i unesete malo svežine u čitavu atmosferu.

Nikada i nije bio zainteresovan za ozbiljnu vezu

S vremena na vreme naletimo na ljude koji su samo u potrazi za avanturom. One koji žele malo “sweet talk-a” na jastuku posle uzbudljive noći. Kratkotrajan flert. I to je sve ok, ali upravo iz ovih (rekli bismo bednih) poriva nemate razloga da osećate grižu savesti što ste umesto romanse koju ste priželjkivale dobile još jedan promašaj u nizu. I same ste svesne da forsiranje stvari ne vodi ničemu, a najmanje jednoj kvalitetnoj i dugotrajnoj vezi, te je ovo jedan od razloga koji je možda i najmanje bolan kada je gubitak interesovanja s njegove strane u pitanju. Problem ionako nije bio u vama od samog početka. Razočarani ste i to je ok – vreme je da ponosno nastavite dalje.

Zatrpan je drugim obavezama

Iako ste odmah spremni da posumnjate kako je to što “ima previše posla” samo izgovor da ovaj vikend ne provedete zajedno, ovo zaista može i značiti da je vaš čovek jednostavno zatrpan i drugim obavezama. Ovom problemu zato treba pristupiti krajnje racionalno i zapitati se da li je muškarac perfekcionista i radoholik kome je važno da sve svoje zadatke ispunjava na vreme, ili mu je specijalnost “hvatanje krivina” kada je posao u pitanju. Jer, u ovom drugom slučaju jasno vam je da ćete sledeća “krivina” biti vi, odnosno da se najverovatnije zaista i radi o gubljenju interesta.

Previše ste zahtevni i glumite mu mamu

Jedna je majka, ali njoj nikako nije mesto u romantičnom odnosu dvoje ljudi. Zato prestanite da se pravite da ste pametnica koja rešava sve probleme – od najsitnijih do onih najkrupnijih. Imati tutora nad glavom nije zanimljivo ni detetu a kamoli odrasloj, formiranoj osobi. Pustite ga da ima svoje mišljenje, svoj stav u vezi različitih tema, prestanite da toliko očekujete od njega. U suprotnom, može se desiti da vaš partner pronađe sebi zabavnije i opuštenije društvo. Jer, zašto bi se vraćao nekom ko ga stalno testira, traži mu mane i naglašava kako je nesposoban da bilo šta uradi, kada ga na drugom mestu očekuje neko mnogo interesantniji od vas?

