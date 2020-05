Dokazano: žene koje piju ovo piće sklone su – avanturama

Naučnici sa Univerziteta u Firenci odlučili su da sprovedu istraživanje, a rezultati do kojih su došli pokazali su da zaista postoji „čarobni ljubavni napitak“.

U istraživanju su učestvovale žene između 18 i 50 godina, a podeljene su u tri grupe – one koje svakog dana piju čašu do dve crnog vina, one koje uopšte ne piju alkohol i one koje uživaju u vinu, ali i u drugim alkoholnim pićima.

One su zatim odgovarale na niz pitanja o svojim seksualnim navikama, maštarijama, željama, a naučnici su uporedili njihove odgovore i došli do zanimljivog otkrića.

Pokazalo se da žene koje svakodnevno piju jednu ili dve čaše crnog vina imaju najveći seksualni nagon, kao i da su najspremnije za seks na jednu noć.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.