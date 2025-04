Evo kada su žene najprivlačnije muškarcima: I oni od 20 i oni od 50 žele da imate tačno ovoliko godina

Da li ste čuli ili možda i koristili sajt za upoznavanje Ok Cupid? Jedno njihovo otkriće pokrenulo je lavinu na mrežama.

U video objavi Hane Fraj, britanske profesorke, spisateljice i radio i televizijske voditeljke, obrađena je površno jedna zanimljiva tema koja je izazvala gomilu reakcija muškaraca i žena širom sveta.

Hana kaže da je sajt za upoznavanje OK Cupid svojevremeno priznao kako su sakupljali podatke svojih korisnika. Žene su morale da navedu svoje godine i kažu koliko muškarci koji su im najprivlačniji treba da imaju godina, a isto pitanje je postavljano i muškarcima.

Napravljeni su i grafikoni, koji pokazuju sledeće. Mlađim ženama su privlačni muškarci koji su malo stariji od njih, a onda tokom decenija ta skala varira, da bi oko 50. godine žene preferirale malo mlađe muškarce.

Let’s remember this telling analysis based on OkCupid results:

Women will generally be attracted to slightly older men until they get to their mid 30s when slightly younger men dominate.

Men are only ever attracted to women in their early 20s.

Worth noting that men were not… https://t.co/5U65RphPK5 pic.twitter.com/QqZd3TxLiv

— Miss Jo (@therealmissjo) July 23, 2024