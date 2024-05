Fatalne zavodnice imaju ove 4 osobine, da li se prepoznajete?

Znate one žene na čiji šarm svi padaju, i to u toj meri da im druge žene više ne zavide, nego im malo fali da se i same zaljublje u njih?

E, pa, pokazalo se da takve zavodnice imaju neke zajedničke osobine.

1. Svoja i ničija

Svi se trudimo da se prikažemo u najboljem mogućem svetlu, ali postoji granica između početnog dodvoravanja i lažnog predstavljanja.

Nemojte da glumite, jer takve su laži kratkoga veka. Umesto toga, budite ono što jeste i pokažite da ste zadovoljni time i da vas ne zanima preterano tuđe mišljenje.

Ta vrsta samopouzdanja je neodoljiva svima i upravo to je ono što razlikuje nekoga poput Monike Beluči od žene koja je možda fizički 100 puta lepša od nje ali nema „ono nešto“.

2. Sve je u očima

Žena koja zna kad i kako treba da pogleda muškarca je žena koja pogledom može da postigne apsolutno sve na svetu.

Velike zavodnice nikad ne gledaju u pod, ne gledaju u svoja stopala (osim kad se dive novim cipelama) i ne sklanjaju prve pogled.

One znaju da oči govore ono što reči nikad neće moći da kažu i to koriste do maksimuma.

3. Smisao za humor

Bez smisla za humor jednostavno nema šarma, a kad nema šarma, džaba i dobra frrizura i novi nokti i zategnuta zadnjica.

Žene koje znaju kako da se šale na sopstveni račun i koje uživaju u smehu, bez brige oko toga da li im nos izgleda preveliko kad se smeju niti da li će im se od toga napraviti bore – takve žene su svima neodoljive.

4. Inteligencija

Ista stvar kao i sa humorom mada, ruku na srce, bez ove četvrte stavke nema ni treće, a ako nema treće i četvrte, prve dve postaju potpuno nebitne, tako da je u suštini ovo ključ pravih zavodnica.

One su pametne i ne plaše se da to i pokažu. Ne tripuju da „jaka žena odbija muškarce“ jer znaju da jaka žena odbija slabe muškarce, a to u suštini i nisu muškarci, pa im ne predstavlja problem.Nasuprot, pokazuju svoju jačinu ličnosti i znaju da će pravu osobu baš to očarati kod njih.

