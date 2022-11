Kafa u trudnoći i visina deteta itekako su povezani, evo i kako

Ispijanje kafe u trudnoći je nešto što nije preterano izučavano, posebno u prvom tromesečju, kada neke žene i ne znaju da su trudne, dok se ne pojave očigledni simptomi.

Ipak, istraživanja koje je sproveo američki Nacionalni institut za zdravlje doveo u vezu pijenje kafe i visinu deteta, pa je tako zaključeno da trudnice sa višim nivoom kofeina tokom prvog tromesečja trudnoće rađale decu koja su u proseku bila niža od onih čije su majke imale manje kofeina u krvi.

U okviru ove studije majkama su mereni nivoi kofeina i paraksantina (nusproizvod kofeina) prikupljeni u prvom tromesečju. Onda su upoređene visine i težine dece.

Razlika u visini dece bila je već očigledna do četvrte godine, a povećavala se do osme. Prosečna razlika iznosila je od 1,5 do 2,2 centimentra.

Logično objašnjenje za to bilo bi da kofein može da prolazi kroz placentu i stigne do fetusa, a niti placenta niti fetus ne proizvode enzime koji omogućavaju odraslim osobama da razlože kofein, što znači da će se kofein akumulirati u fetalnom tkivu.

Nalazi istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu JAMA (Journal of the American Medical Assosiation).

