Menstruacija vam traje kraće nego inače? Postoji 7 razloga, a jedan može biti opasan

Veoma je važno da pratite svoj ciklus i zabeležite sve promene

Svaka žena trudi se da što je moguće lakše prođe kroz mensturalni ciklus, a pogotovo one dame kod kojih ona traje i do nedelju dana. Međutim, ako odjednom počne prerano da se ‘povlači’ ili se dese neke druge promene, to može ukazivati određene promene zdravstvenog stanja.

Specijalista ginekologije i akušerstva Alisa Dvek u izjavi za portal Women’s Health upozorava da je „svaka trajna ili nova promena menstruacije razlog za posetu ginekologu“. Ona objašnjava da većina žena ima menstrualni ciklus od 21 do 35 dana, počevši od dana početka menstruacije do prvog dana sledeće menstruacije, a menstruacija bi trebalo da traje 5 do 7 dana.

Dr Dvek naglašava da je veoma važno da pratite svoj ciklus i zabeležite sve promene. Lejkiša Ričardson, specijalista ginekologije i akušerstva iz Mičigena, ističe da dužinu svake menstruacije u velikoj meri određuju hormonski faktori. To znači da na vašu menstruaciju može uticati niz stvari, od lekova do drugih zdravstvenih problema. Većina ovih razloga je bezopasna, ali na neke treba obratiti posebnu pažnju. Ovo su najčešći.

Promenili ste metod kontracepcije

Ako ste prešli na kontracepcijske pilule, to bi moglo da utiče na skraćivanje toka menstruacije, upozorava dr Dvek. Hormonska kontracepcija mnogim ženama smanjuje količinu menstrualne krvi, a neke žene je potpuno izgube.

Uzimate neke lekove

Pored kontraceptivnih pilula, postoje i neki drugi lekovi koji mogu uticati na tok menstruacije zbog jedinjenja od kojih su napravljeni. Lekovi kao što su antidepresivi, lekovi za štitnu žlezdu i steroidi takođe mogu skratiti ciklus.

Imate sindrom policističnih jajnika

U ovom stanju, žene proizvode prekomerne količine muških hormona, koji mogu da potisnu ovulaciju.

– Žene sa policističnim jajnicima imaju dugu istoriju neredovnih menstruacija – objašnjava Ričardson i dodaje – Može se desiti da menstruacije u nekim mesecima skroz izostanu, a sve zbog hormonske neravnoteže. Ovo nije nešto što zahteva hitnu medicinsku pomoć, ali svakako treba da se obratite svom ginekologu.

Došlo je do prevremenog otkazivanja jajnika

Ovo stanje se javlja kod žena čiji jajnici prestaju da funkcionišu normalno pre četrdesete godine prema rečima dr Ričardson. Ako ne rade normalno, jajnici neće proizvoditi dovoljno estrogena ili otpuštati jajne ćelije kada bi trebalo, što dovodi do kraćih ciklusa. Ovo stanje obično se javlja oko 27. godine, ali kod jedne od 1000 žena, a između 15. i 29. godine kod jedne od 100 žena.

Dojite bebu

Većina žena koje doje uglavnom neće imati menstruaciju, objašnjava Ričardson i dodaje:

Imate poremećaj štitne žlezde

Štitnu žlezdu kontrolišu hipotalamus i hipofiza, delovi mozga koji regulišu ovulaciju i menstruaciju. Kada je jedan deo ovog dela poremećen, mogu biti poremećeni i drugi delovi organizma. Preterano aktivna ili neaktivna štitna žlezda može izazvati probleme sa ishranom, promene telesne težine, regulaciju telesne temperature, promene u kosi, osećaj anksioznosti, promene u otkucaju srca i slično.

Nalazite se u perimenopauzi

U periodu pre menopauze, kada se u vašem telu dešavaju velike hormonalne promene, menstruacija može trajati kraće. Ako prerano uđete u menopauzu, ove promene bi mogle početi da se dešavaju već u tridesetim.

