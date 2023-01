Muškarci otkrili 10 odevnih komada u kojima su im žene najseksipilnije, neki su pravi šok

Iako će se mnogi muškarci složiti da je ženu najlepše videti bez odeće na sebi, ipak su uspeli da izdvoje 10 odevnih predmeta u kojima su im dame najseksipilnije.

Ponekad baš pokrivanje doprinosi zamišljanju onog šta je ispod, a u ovoj odeći žene su im najprivlačnije – a neki predmeti su pravo iznenađenje jer odudaraju od stereotipa da muškarci žele da vide što više kože.

1. Pencil suknja

Uprkos stereotipu da su muškarcima najdraže mini suknje, čak 60 posto njih preferira suknje čija se dužina kreće do 10-ak cm iznad kolena, što je dovoljno da se deo noge otkrije, a da opet ne izgleda previše golišavo. Najviše im se sviđaju modeli koji naglašavaju liniju tela, naročito stražnjicu – kao što su pencil suknje.

2. Bela potkošulja/majica

Ovaj jednostavan komad odeće nešto je najseksipilnije što mogu da vide na ženi za svakog četvrtog muškarca. Iako cenom i modelom ništa posebno, seksepil proizlazi iz ideje da je pomalo prozirna, podseća na krevet…

3. Halteri

Ovo je nešto čija je namjena da bude seksi, a to halteri zaista jesu – barem tako kaže čak 87 posto muškaraca.

4. Helanke i trenerke

Iako dame misle da su muškarcima uvek privlačnije u sređenom izdanju, helanke i trenerke imaju dve prednosti – deluju kao da se ona nije previše trudila da izgleda seksi i odaju utisak pristupačne devojke iz susedstva, a druga je to što odlično ocrtavaju zadnjicu i noge.

5. Crvena haljina

Haljina je komad odeće koji uvek deluje ženstveno, barem tako misli 71 posto muškaraca. Crvena boja je daleko najbolji izbor, jer dve trećine muškaraca najviše vole da vidi tu boju na svojoj partnerki.

6. Brazilske gaćice

Žene nisu u pravu ako misle da su muškarcima najdraže tange. To ne znači da one nisu seksi, ali komad donjeg rublja s malo više materijala ostavlja više mesta mašti, a gaćice brazilskog kroja su upravo to. Pamučne, čipkaste, šarene – sve mogu delovati privlačno.

7. Košulja

Komad odeće koji je praktičan, može biti poslovan i ležeran, a ostavlja prostora i mašti dok razmišljate o otkopčavanju dugnića, seksi je za 72 posto muškaraca.

8. Otvorena leđa

Većina žena će u želji da izgleda seksi posegnuti za dekoltiranim komadom odeće koji naglašava grudi, ali iako će se većina muškaraca složiti da je to privlačno, čak 87 posto muškaraca smatra kako je elegantnija, a opet seksi varijanta otkriti leđa.

9. Štikle

Ovaj komad je ono što se stereotipno, ali i zaista dopada muškarcima – za 91 posto njih one su najseksipilnija obuća za žene. Ipak, treba pripaziti na visinu samih štikli, jer bi previsoke pete i žena koja na njima ne zna da hoda odbili preko polovine muškaraca.

10. Uske farmerke

Farmerke su jedan od odevnih komada koje dame najviše nose, ali ih pomno biraju i to su s razlogom – svaki drugi muškarac smatra da je žena koja dobro izgleda u farmerkama u startu seksi. Naglasak je naravno na dobrom kroju, koji ističe zadnjicu.

