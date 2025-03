Muškarci ovo ne praštaju: Sedam „smrtnih“ ženskih grehova koji će uništiti svaku vezu

Postoji najmanje sedam ženskih pogrešnih postupaka koje muškarac nikako ne može da podnese.

1. Ne mogu da idem na žurku, nemam šta da obučem

Obično to počinje sa rečima: “Pao mi je telefon u kadu”; “Ne mogu nigde da stignem, kad nemam automobil”; “Jao što je ova haljina lepa”; “Baš bih volela da imam te cipele!”

Ali problem je kako sve to priuštiti, a opet imati sutra para za hranu i račune.

2. Dragi, ne mogu da živim bez tebe

Kako je lepo znati da vas neko toliko voli da ne može da živi bez vas. A onda živite zajedno mesec, dva i ona shvatite da sa sobom svuda “vučete” odraslu ženu jer se ona “plaši da ostane sama u stanu”; jer će uvenuti ako joj svaki sat ne ponavljate koliko je volite i to pred nepoznatim ljudima, jer ne smete da joj pustite ruku u javnosti “to je znak da me je se stidite”…

I vi mirno nosite svoj krst dok ne ugrabite priliku da se otrgnete i odete, ponovo dišete slobodno i počnete opet da se osećate kao razumno biće koje može da živi samostalno.

3. Ne znam sama da se brinem o stanu

I onda shvatite da se pre vas o stanu i o njoj brinula njena mama, a sada ste to vi. Naravno da ona “ne zna” da plati račune (jer svi u banci su nešto ljuti); ne zna da pozove vodoinstalatera (jer priča nešto nerazumljivo); ne zna da rezerviše hotel za letovanje (jer oni pričaju na engleskom), ne zna da dete upiše u vrtić (jer je sa 30 godina i ona sama dete)!

4. Svađa sa ženom je sasvim druga dimenzija razuma…

“To je uradio tvoj sin!!!” O, sada je to “moj sin”. Pre toga je bio “njena bebica”. Pre toga je bio njen sin koji je prvi odbacio pelene, koji je prvi dobio peticu iz matematike, koji je prvi naučio da vozi bicikl… A kada uradi nešto loše ona besno kaže” To je uradio tvoj sin!”

5. Dragi, ne sada boli me glava

Manipulacija seksom je najgora stvar! Svaki muškarac to zna: nebo je plavo, voda je mokra, manipulacija seksom nije dozvoljena! Ali neretko se vođenje ljubavi više svede na: “Daću ti ako ti daš meni ovo ili ono…” Ako ako on to ne želi, onda je to njegov problem.

6. Moraš da vodiš računa o meni jer sam ja dama

Još jedan ženski smrtni greh. Plaćaj ovo, plaćaj ono, ali opet i ako nije sve u novcu, svede se na povuci ovo, natovari ono… Na kraju se neko više oseća kao magarac, nego kao muškarac.

7. Promeniću te: obrijaću te, ošišati, obući normalno – postaćeš druga osoba

I nikad joj neće oprostiti što je od njega napravila muškarca koji u nedelju usisava kuću umesto da gleda utakmicu i ispija pivo. Ali muškarac prosto nikad nećete ni biti svestan da mu se to desilo, do onog momenta kada se desi – a tada je već kasno!

