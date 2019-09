Najseksipilnija navijačica na SP zanjihala grudima, komentator ostao bez reči (video)

Lepa brazilska navijačica bacila je u trans publiku na Svetskom prvenstvu u Kini kada zaplesala na tribinima u tesnoj žutoj majici, ispod koje nije nosila grudnjak.

Pred njenim čarima zanemeo je čak i košarkaški komentator i bivša NBA zvezda Endrju Gejz.

Here's vision from a the Brazil USA game with great commentary from @AndrewGaze10 – hahaha absolute classic #greatsupport pic.twitter.com/xKGCyAScsE

Bivši igrač San Antonio Spursa komentarisao je utakmicu Brazila i SAD-a u sportskom centru u Šenžen Beju, kad je reditelj odlučio da kameru prebaci na atraktivnu plavušu u publici.

Tad je Gejz na nekoliko trenutaka ostao bez ječi, a rečenica koju je zatim izgovorio već se prepričava na društvenim mrežama. Zgodna plavuša i njezinih nekoliko plesnih pokreta prikazani su u dvorani na velikom ekranu, nakon čega je usledio aplauz.

Brazil may be getting worked but they are undefeated when it comes to their fans pic.twitter.com/n4GcYDlAKM

— Dan Greenberg (@StoolGreenie) September 9, 2019