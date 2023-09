Niste znali ni polovinu, doktorka otkrila koje sve vrste vagina postoje i šokirala sve – evo koja je normalna

Već vam je sigurno poznato da svaka žena ima drugačiji oblik i veličinu tela, pa tako ni jedan deo tela kod dve žene nije identičan.

Ova različitost uključuje i vaginu, pa tako ako ste razmišljale, ali vas je bilo sramota da pitate, da li je vaša „normalna“; znajde da to ne postoji. Svaka je normalna i različita.

Koliko i koje vrste vagina postoje?

Prema „HealthLine-u“, postoji najmanje devet vrsta vagine, a dr Šri Data je objasnila razliku, evo koje vrste tipove i kako ih opisuje.

Asimetrične unutrašnje usne

U prirodi je retka savršena simetrija, te tako kod većine žena desna i leva stidna usna nisu sasvim jednake.

Simetričan izgled zapravo je izuzetak, a ne pravilo.

Zakrivljene spoljne usne

Ovo je sasvim normalna varijanta sa malim uticajem na svakodnevnu funkciju.

Ako primetite da se unutrašnja koža trlja o donji veš, pokušajte da nosite labav pamučni donji veš, ali ako je problem uporan, vredi razgovarati sa svojim lekarom za savet.

One se opisuju kao „cvet.“ Iako su one proglašene „najsimpatičnijim“ oblikom, neke žene smatraju da one izgledaju preširoko, te žele užu verziju.

Istaknute unutrašnje usne

Ponekad su unutrašnje usne duže i vise između spoljašnjih, što kod nekih žena izaziva nelagodu. Ali, setite se, pravilnih, tačnih i normalnih proporcija nema.

Istaknute spoljne usne

Suprotno prethodnoj tački, ponekad su vanjske usne te koje su istaknute i pomalo labave i vaginu drže skrivenom.

Ovo obično ne utiče na svakodnevne aktivnosti.

Duge, viseće unutrašnje usne

Često viđam žene na klinici kojima su istaknute unutrašnje usne problematične, jer se kožni nabori mogu uhvatiti za donji veš i izazvati bol.

– Isturene male usne, kako se zovu mali unutrašnji nabori, uobičajena su varijacija i ne mogu uvek da izazovu probleme.

Međutim, ako postanu preterano duge – ili velike (hipertrofija) – mogu postati problematične.

Duge, viseće spoljne usne

Ovo je još jedna prirodna varijanta koja ima mali uticaj na funkciju, ali možda ćete imati koristi od nošenja donjeg veša koji podržava.

Duge ili lukovičaste, otečene velike usne, kako su poznati spoljašnji nabori, potpuno su normalne. Takođe mogu izgledati blago asimetrično.

Male, otvorene spoljašnje usne

Mnogo žena ima male stidne usne koje omogućuju da se vagina vidi.

Male, zatvorene spoljašnje usne

Ovo je normalna varijanta i nema razloga za zabrinutost. Suprotno od otvorenih stidnih usni su male zatvorene stidne usne koje zaklanjaju vaginu.

Vidljive unutrašnje usne

Hipertrofija, ili povećanje unutrašnjih usana, može dovesti do bola pri seksu ili hvatanju donjeg veša.

Ako se ovo dešava više puta, ili vas izgled zaista muči, dobra je ideja da se obratite svom lekaru.

Da li je moja vagina normalna?

Dr Šri je rekla da su svaka vulva i vagina jedinstvene.

– Kao ginekolog, vidim niz različitih oblika i veličina vulve i vagine, kao i tip kože, teksturu, boju i mirise.

– Unutrašnji i spoljašnji nabori vaše vulve i kapuljača klitorisa takođe mogu da variraju u boji, simetriji i veličini, zajedno sa količinom maljavosti koju imate u zoni bikinija.

– Postoji mnogo prirodnih varijacija koje su obično sasvim normalne – sve dok nemate problema da menjate tampone, donji veš ili kada imate odnose.

– Porođaj takođe utiču na oblik i simetriju naših vulva i vagine, tako da je važno zapamtiti da ne postoji „jedna veličina koja odgovara svima“.

Mogu li da promenim oblik svoje vagine?

– Događaj kao što je porođaj mogu uticati na oblik i veličinu vaše vulve. U nekim slučajevima, vulva i vagina se takođe mogu promeniti sa godinama ili značajnim promenama težine.

– Vrlo malo možete da uradite da promenite oblik svoje vulve/vagine, ali ako imate problema kao što su suvoća, trenje, višak kože koji se hvata na donji veš i izaziva bol, možda ćete biti upućeni na operaciju labijaplastike, ali važno je zapamtiti da možete doživeti dugotrajan bol, ožiljke ili asimetriju kao rezultat, tako da vredi pažljivo razmisliti o tome sa svojim ginekologom.

(Espreso/Srbija danas)

