Pet glamuroznih parfema s kojima ćete zablistati u novogodišnjoj noći

U susret praznicima, donosimo listu luksuznih parfema koji će vas učiniti zvezdom novogodišnje večeri.

Kako se približava novogodišnja euforija, dok ukrašavamo domove i planiramo putovanja, dolazimo do večite dileme – šta obući za najčarobniju noć u godini i koji parfem odabrati kako bismo obeležili novi početak.

Svaki detalj na novogodišnjoj večeri ima svoju simboliku – od pažljivo odabrane odeće do nezaboravnog parfema koji vas prati kroz noć ispunjenu magijom, prenosi Elle.

Koje note odabrati?

Zimski parfemi obično sadrže bogate, tamne drvenaste i mošusne note koje pružaju osećaj topline. Za novogodišnju noć biramo mirise koji odišu glamurom, luksuzom i sofisticiranošću – pravu zvezdanu kombinaciju.

Donosimo pet parfema sa kojima ćete očarati sve oko sebe u najglamuroznijoj noći godine.

1. My Way Intense by Armani

Ovaj elegantni cvetni parfem spaja blistave note narandžinog cveta sa tuberozom, sandalovinom i vanilom. My Way Intense savršen je za večernje događaje i unosi dašak razigranosti u novogodišnju noć.

2. Tom Ford Black Orchid

Ako želite da dominirate scenom, Black Orchid je pravi izbor. Ovaj dekadentni miris, sa gornjim notama jasmina i crne ribizle, spaja se sa orhidejom, sandalovinom i amberom, stvarajući senzualan i smeli parfem za žene koje vole dramu i eleganciju.

3. Tiffany & Co Eau de Parfum

Tiffany & Co parfem donosi sofisticirani duh velikih gradova. Sa jedinstvenim irisovim maslacem i notama vert de mandarine i pačulija, ovaj miris je sinonim za modernost. Njegova bočica, nalik dijamantu, dodatno pojačava osećaj luksuza.

4. Chanel Coco Mademoiselle

Coco Mademoiselle je sinonim za bezvremenski stil. Citrusne note, cvetni akordi i topla baza od pačulija čine ovaj parfem idealnim za svečane trenutke, pružajući osećaj elegancije i prefinjenosti.

5. Yves Saint Laurent LIBRE

YSL LIBRE slavi slobodu i autentičnost. Njegova topla kombinacija narandžinog cveta, nerolija, lavande i belog mošusa čini ga savršenim izborom za one koje žele ostaviti snažan i nezaboravan utisak.

Neka vaš parfem u novogodišnjoj noći bude jednako poseban kao i vaš osmeh. Uživajte u komplimentima dok koračate prema novim avanturama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com