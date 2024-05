Rečenice koje žene bez dece više ne žele da čuju jer bole i nikoga se ne tiču

Kažu da nije pristojno pitati damu o godinama, a isto važi i za broj na skali – nećemo samo tako „privatna“ pitanja postavljati nekome koga smo tek upoznali. Međutim, kada je reč o temama kao što su partnerstvo i deca, ljudi su mnogo slobodniji i dozvoljavaju sebi da pitaju i izjašnjavaju svašta ne razmišljajući o tome koliko je sagovornik u tom trenutku neprijatan i bezobrazan, piše Žena.net.hr.

U svakom slučaju, postoji mnogo razloga zašto parovi ne žele ili ne žele da imaju decu. Svi ovi parovi ili solo žene imaju jednu zajedničku stvar: prisiljeni su da slušaju ista dosadna pitanja iznova i iznova.

Tako je, nažalost, postalo sasvim uobičajeno pitati nekoga da li je u braku, a bračni par bez dece će se sigurno često susresti sa pitanjem kada „misle da uvećaju porodicu”. Porodica sa jednim detetom redovno će čuti pitanje „kada će drugo“ – ili ako imaju sina, „kada će mali dobiti seku“ i obrnuto. Čini se da u ovakvim pitanjima posebno uživaju stariji članovi šire porodice, kao i prijatelji, pa čak i poznanici ili kolege sa posla. Naravno, ova bezobrazna pitanja i zabijanje nosa u tuđi intimni par mogu samo da stvore neprijatnost i nepotreban pritisak, pa ih svakako treba izbegavati.

Iako u mnogim slučajevima iza ovakvih pitanja ne stoje loše namere, već samo puka radoznalost, ona potencijalno mogu izazvati sukob, ali i bolno otvaranje nekih emocionalnih rana koje nisu zalečene. Zato sa ovakvim temama treba biti oprezan, a evo rečenica koje svakako treba izbegavati:

Nije ti važna samo karijera, zar ne?

Ako žena nema dete, neki će odmah pretpostaviti da je donela tu odluku jer joj je karijera na prvom mestu. Istovremeno, posebno na našim prostorima, još uvek je veoma rasprostranjena slika idealne žene koja je „žena, majka, kraljica“ i koja bi u nekom trenutku svog života trebalo da stavi svoj rad na začelje kako bi se posvetila porodici. S druge strane, ne očekuje se isto od muškaraca, to su odluke koje se ne tiču nikoga osim same žene ako je to bila ženina odluka ili su joj tako stvari krenule.

Zar ne želite da se vaša loza nastavi?

Ovo je još jedno tipično pitanje koje se nepromišljeno postavlja parovima bez dece. Ovakvo pitanje je veliki teret za većinu parova jer stvara atmosferu da postoji veliki zadatak koji još nisu ispunili, iako ga svi očekuju od njih. Ne znate tačno šta se dešava u životu para, pa je opasno postavljati ovakva pitanja – moguće je da ne mogu da imaju dete. Zato ovakve izjave mogu biti veoma štetne. Takođe, možda su odlučili da ne žele potomstvo, a za takvu odluku ne bi trebalo nikome da se pravdaju.

Šta ako vaš partner želi dete?

Možda ste doneli odluku da to nećete učiniti kao majka i rekli ste ljudima oko sebe – i onda počnu da vam postavljaju ovo besmisleno pitanje. U svakoj ozbiljnoj i dugoj vezi pre ili kasnije dođe trenutak kada će partneri razgovarati o takvim stvarima i saznati o željama jedni drugih za budućnost. Možda će različite ideje o tome kako bi voleli da žive biti razlog za raskid, a možda i kompromis – u svakom slučaju, nema smisla razmišljati o tome dok žena uopšte ne upozna pravog partnera.

Deca daju smisao životu

Mnogi roditelji će reći da su deca smisao njihovog života i biće iznenađeni onima koji odluče da žive drugačije. Međutim, ovaj pogled na život je veoma uzak – jer šta će biti smisao života potpuno je individualno. Stvari koje daju smisao životu mogu biti različite, iz različitih oblasti života, i nikako ne smeju (i nisu) samo naši potomci. Kao roditelji ili bez dece – parovi mogu da vode jednako srećne i ispunjene živote. Na kraju krajeva, partner nije neophodan za srećan i ispunjen život. Vreme je da takve zastarele mitove ostavimo iza sebe.

Bebe su tako slatke!

Istina je, bebe su zaista simpatična mala stvorenja – ali one su mnogo više od toga. U paketu sa bebom dolaze neprospavane noći, svakakve brige, veliki finansijski izdaci i naravno ogromna odgovornost. Ne kaže se džaba da je roditeljstvo jedan od najtežih „poslova na svetu“ i mnogima takav način života jednostavno nije privlačan. Takođe, neki ljudi jednostavno nisu spremni da preuzmu na sebe brigu o drugom biću jer su zapravo veoma odgovorni i svesni koliko je to velika stvar. Ne želi svaka žena da bude majka i to konačno treba da prihvatimo i poštujemo.

Da nemam dece, ne bih se osećala kao žena

Ideja da nas majčinstvo čini kompletnom osobom i „pravom ženom“ je još jedna zastarela patrijarhalna ideja koja je, nažalost, još uvek prilično prisutna – posebno na našim prostorima. Ali poenta je da materinstvo ne treba, niti treba da bude obaveza i dužnost, već iskrena želja iz srca. Da smo zaista postupili u skladu sa tim, a ne prema očekivanjima okoline, naše društvo bi bilo mnogo zdravije.

