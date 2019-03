Svaka ljubavnica o ovome sanja, ali ćuti ko zalivena

Svaka čast!

Izrekla je ono o čemu svaka ljubavnica sanja, samo ne sme da prizna! (BLAJBI)

„Znam da će me mnogi osuđivati, ali ako on padne na moj šarm i ako ostavi svoju ženu zbog mene to znači da ona fakat nije za njega.

Radim već 6 mjeseci u jednoj firmi. Dugo sam bila nezaposlena tako da sam bila presrećna kad sam našla posao. To traženje posla iskreno me bacilo u pravu depresiju. Bila sam u tako velikoj komi u to vrijeme. Izlasci, alkohol i čudni muškarci. Ali šta se može, takav je život. Nikad ne znaš kakva prilika može da se pojavi. Našla sam posao napokon, pomogla mi je drugarica. Nisam ni sanjala će taj posao da donese još jedno uzbuđenje.

Kada sam se zaposlila imala sam šefa koji je nakon mjesec dana dobio otkaz. Bio je grozan…

Nakon nedjelju dana dobili smo novog šefa. Jao. Nisam mogla da prestanem da ga gledam. U tom trenutku sam znala da je to nova nevolja za mene. Stalno sam se pitala kako ću da radim i kako ću da spavam dok je on tu. Koncentracija na poslu mi se svela tačno na nulu. Bila sam van sebe. Kažem opet jaoooo. I da rekla sam on je moj i to ne na kratko nego za cio život.

Dosta mi je bilo propalih veza i čudnih frajera. Htjela sam sad nešto ozbiljno i to samo s njim. Realno ga nisam ni upoznala tako dobro, ali znam da je on pravi muškarac za mene. I radila sam nedjeljama na planu kako da ga potpuno zavedem. I znala sam da ima ženu i da je u braku već 2 godine, ali ja njega želim. Sva sreća da još nema klince inače bi to bila nemoguća misija. Ovako još postoji šansa.

Moj plan je naravno da postanem što bliža s njim i da saznam sve što voli. I da idem tim putem. Da mu ugodim. Možda i malo izazovnija odjeća bi bila dobra. Inače, upoznala sam mu ženu na poslovnom partiju. Dobra djevojka, ali vidi se da nije za njega. Ja sam za njega. Ja. I ta njegova žena nema uopšte stila. Mislim da su čak svi ti moji planovi počeli da djeluju. Postao je otvoreniji prema meni. Čak mi se i smiješi ponekad i gleda kao da bi se povatao sa mnom. I to u njegovoj kancelariji, da ne čeka. Mislim da će to sve dobro proći i da će on na kraju potpuno da popusti.

Znam da me mnogi mogu osuđivati zbog toga, ali ako on padne na moj šarm i ako ostavi svoju ženu zbog mene to znači da ona fakat nije za njega. Da je ne voli onako kako bi trebalo i da mu ona ne pruža ono što je njemu potrebno. Ja to sve mogu i imam taj smisao za muškarca. Ma ako hoće i klinca i to da mu uradim.

Ma samo da ja njega dobijem…“

Napišite i Vi šta mislite o ovoj temi na Forumu Krstarice…