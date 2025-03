Sve žene posle porođaja dožive ovih 5 promena, ali o tome nikome ne govore

Brojne hormonske promene dovode do neočekivanih pojava na telu

U trudnoći je normalno da telo prolazi kroz brojne promene, od kojih neke mogu da ostave posledice i nakon rođenja deteta. Ipak, nekim ženama je, zbog delikatnosti ove teme, često neprijatno da govore o njima.

Mnoge mame nisu spremne da otvoreno govore o neobičnim promenama koje iskuse nakon što donesu dete na svet, pa vam otkrivamo do čega sve može doći u nekim slučajevima.

Stopala mogu da porastu

U poslednjem trimestru trudnoće noge često oteknu, pa se i stopalo raširi i poveća, ali je ovo fenomen koji nestaje nakon porođaja. U nekim slučajevima, ipak, ona trajno ostaju veća nego ranije, a mnoge mame kažu da nakon što su donele dete na svet nose obuću za broj veću.

Vagina može da postane prevelika za tampon

S obzirom na to koliko se prilikom porođaja raširila vagina sasvim je normalno to što je potrebno nekoliko meseci da se telo vrati u pređašnje stanje. Zato da je moguće da će korišćenje tampona biti otežano, a u svakom slučaju je to neprijatno iskustvo ubrzo nakon porođaja, pa bi, ako vam se ciklus brzo vrati, bilo mudrije da koristite uloške.

Kontrolisanje gasova može da bude otežano

Budući da tokom porođaja slabe karlica i karlični mišići, može da se dogodi da se mučite s kontrolisanjem ispuštanja gasova, naročito u prvom periodu.

Isto je i s kontrolom bešike

Oslabljeni mišići u tom delu dovode i do toga da vam je teško dugo da kontrolišete bešiku, pa može da dođe do neželjenog mokrenja prilikom kinjanja, smeha, podizanja tereta i sl.

Neki delovi tela mogu da promene boju

Brojne hormonske promene dovode do neočekivanih pojava u i na telu, a jedna od njih je da bradavice, vagina i anus promene boju, odnosno da potamne. Kod dela žena ova promena je privremena, ali ima i onih kojima pomenuti delovi tela trajno izgledaju drugačije.

Umesto što se stidite bilo koje promene, naučite da živite s njom i bez ustručavanja kažite svojim prijateljicama koje će ih tek iskusiti šta ih čeka kako bi bile spremne i da ne bi brinule da li je sve što im se događa nakon porođaja normalno.

