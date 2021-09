Trik koji je oduševio žene: Za par sekundi saznajte da li vam bolje stoji duga ili kratka kosa

Želite da promenite frizuru, ali niste sigurni na koju dužinu, isprobajte ovaj test. Sve je u uglovima, a ugao vilice je ključan u određivanju hoće li nekome pristajati kratka ili duga kosa

Mnoge žene misle da će im kratka frizura pristajati ako im stoji zalizana kosa ili pak rep, ali frizeri otkrivaju mnogo tačniji i konkretniji test.

Do you pass the 2.25 inch rule? No? Then DON'T cut your hair short! http://t.co/bpK24ULyYP measured and got about 3" pic.twitter.com/J4fFzdgNTp

