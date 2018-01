Tužni ste tokom praznika?

Vreme praznika je tradicionalno ono kojem se svi raduju, ali ima i onih koji su baš tada tužni, i ne shvataju čemu sve to usiljeno veselje. Ako i vi imate takvih problema, evo nekoliko stvari koje biste mogli da pokušate.

Ne kažemo da su svi isforsirano veseli tokom praznika, ali ima i toga, a ima i onih koji se pitaju čemu sve to, praznik je dan kao i svi ostali, zašto bi baš tada morali da budu srećni?

Neki se čak i redovno osećaju tužno tokom praznika, naročito kad se radi o prazniku poput Nove godine, kada je običaj svoditi račune iz prethodne godine (a ako ste tužni dok to radite, vrlo je verovatno da će vam samo ono loše padati na pamet, pa ćete se osećati još lošije). Srećom, ne mora da bude tako – na to kako ćete se tokom praznika osećati dosta uticaja imate vi sami.

Možete ove godine uvesti neke izmene u način na koji provodite praznike. Na šta mislimo? Na to da mnogi od nas praznike provedu na isti način svake godine, delom iz navike, delom iz, nekad nesvesnog, ubeđenja da tako treba. A nije obavezno tako. Recimo, svake godine pečete kolače za doček, a zapravo mrzite da ih mesite i pripremate i pravite? Nemojte ih praviti i ove godine – kupite ih, ili dočekajte Novu godinu bez njih. Ili, na poslu se večito bakćete s gomilom raznoraznih papira, i stvarno ne volite da šaljete gomilu čestitki za Novu godinu, to manje osećate kao lep gest (mada ga obavljate jer ste naučeni da mislite da je to lep gest), više vam dođe kao još dosadne papirologije – prestanite sa slanjem čestitki.

Sastavite spisak svega što je u vašem životu u ovom trenutku dobro, računajući i sitnice. Pašće vam na pamet i loše stvari, sigurno, ali njih nemojte beležiti, zapišite samo one dobre, a onda taj spisak pročitajte nekoliko puta, onoliko koliko bude potrebno da stvarno dopre do vas da zaista ima puno toga u vašem životu što vas raduje. To bi trebalo da vam pomogne da se osećate bolje.

Još jedan dobar način za popravljanje raspoloženja jeste da posetite nekoga ko je nešto lepo učinio za vas, i ponesete neki poklon (nije bitno koliko košta, pažnja je ono što se računa) kao znak zahvalnosti.