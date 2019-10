Upoznajte prelepu Ruskinju sa najdužim nogama na svetu (foto, video)

View this post on Instagram

AGAIN IN TROUBLE! CAN'T CHOOSE 1 OR 2 !!! I NEED YOUR HELP AND LIKES !!💋👍😁 SNOVA NE MOGU VЫBRATЬ!! NUŽNA VAŠA POMOЩЬ I LAЙKI! ❤🇮🇹🇮🇹 Photo by: @patrizio.grimaldi.5 📷 Shoes: @nolimitshoes 👡👍 #legsofinsta #legs #sexylegs #longlegs #longestlegs #bestlegs #italy #girl #bigsizeshoes #bigshoes #longfeet #feet #nolimitshoes #ekaterinalisina #dlinnыenogi #vыsokaяmodelь #supermodel #tallestmodel #tall #tallgirl