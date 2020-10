Zapanjujuće: Naučnici otkrili kako oblik tela utiče na ženski mozak

Ženama sa „jabučastim“ oblikom tela masnoće se nakupljaju u predelu struka i one mnogo bolje pamte od žena sa figurom u obliku kruške, koji su svojstveni deblji kukovi.

Američki su naučnici istraživanjem došli do zapanjujućeg zaključka. Ženska figura utiče na njeno pamćenje. Ekipa istraživača sa „Northwestern Medicine“ zaključila je da ‘“jabučaste“ žene (one kojima se masnoće skupljaju oko struka) mnogo bolje pamte od „kruškastih“ (one kojima su deblji bokovi), piše BBC.

Nije sve tako lepo ni za jabuke – salo oko struka povećava rizik od raka, dijabetesa ili bolesti srca. A u isto vreme na neki način i štiti mozak, jer salo luči više estrogena, čija količina opada posle menopauze, a estrogen štiti mozak od smanjenja kognitivnih funkcija.

Stručnjaci već odavno znaju da različite vrste sala luče i različite hormone i imaju različite efekte na na otpornost prema insulinu, lipide i krvni pritisak.

„Masno tkivo može doprineti stvaranju naslaga povezanih sa Alchajmerom ili prekidu dotoka krvi u mozak“, objasnila je glavna naučnica Dajana Kervin.

Oblik kruške kod žena je vrlo čest, a iako studija ne objašnjava do kraja povezanost između mozga i linije, definitivno daje dovoljno razloga za kontrolu težine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.