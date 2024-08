Zašto nikada ne treba da spavate sa mokrom kosom: Iznedićete se

Zašto nikada ne treba da spavate sa mokrom kosom?

Možda mislite da je spavanje s mokrom kosom odličan način da se rashladite tokom letnjih noći, ali to može doneti više štete nego koristi. Stručnjaci za kosu iz Faith In Future upozoravaju na ozbiljne posledice ove navike, prenosi klix.ba.

Kada je kosa mokra, ona postaje mnogo slabija i podložnija oštećenjima. To može otvoriti vrata bakterijama i gljivicama koje se lako razvijaju na vlažnoj kosi. Iako možda nećete odmah primetiti posledice, redovno spavanje s mokrom kosom može dovesti do ozbiljnih problema poput dermatitisa, peruti izazvane gljivicom malassezia, pa čak i do gubitka kose.

Osim toga, vlažna kosa može uzrokovati akne na licu i leđima zbog prekomernog upijanja prirodnih ulja iz kose u jastučnicu. Vaša kosa može izgledati beživotno i suvo, a dehidrirana kosa je sklona pucanju.

Ako ne možete da odolite spavanju s mokrom kosom, pokušajte s nekoliko trikova da smanjite štetu. Na primer, ostavite regenerator u kosi tokom noći kako biste je održali vlažnom i sprečili oštećenje. Takođe, svilena jastučnica može smanjiti trenje i lomljenje kose.

Dermatolozi savetuju da menjate jastučnicu barem jednom nedeljno, a ako spavate s mokrom kosom, razmislite o tome da to radite svaki dan. Vlažni jastuci mogu postati idealno okruženje za bakterije koje mogu negativno uticati na kožu. Za vlasnike duže kose, najbolje je da je potpuno osušite pre nego što krenete na spavanje.

