Želi vas za ceo život – ovi znaci ga nepogrešivo odaju

Nema potrebe da razmišljate da li je ozbiljan ili ne ako prepoznate sledeće signale!

Teško je shvatiti šta muškarac misli, od toga da li mu se dopada ono što ste izabrali za večeru do toga da li svoju budućnost vidi sa vama. Ali ako postoji ovih 11 stvari kada ste u pitanju vas dvoje, sigurno veruje da je vaša veza prava, ozbiljna i trajna.

Imate iste ciljeve

Važno je da oboje vidite sebe kao roditelje (ili ne), ili da se vidite kako živite u predgrađu, ili da putujete po celom svetu. Zajednički ciljevi su jako bitni u dugim vezama. To je bitnije od činjenice da ste oboje zaluđeni istom serijom. Uvek možete kupiti dva TV-a ako ne gledate iste serije, ali ne možete imati tajnu porodicu ukoliko vaš partner to ne želi. Možete.. ali to nije baš zdravo.

Razumete šta mu je potrebno i kada

Nije dovoljno biti samo ljubazan i brižan, bitno je znati KADA treba biti ljubazan i brižan. Možda bi, kada si nervozna, radije bila sama. Partner mora poštovati tvoje emotivne granice i potrebe (i ti njegove, naravno). Međusobno razumevanje je jako bitno, posebno ako ne želite uvek da pričate o svojim potrebama.

Već ste prošli kroz teška vremena

Nijednoj vezi nije potrebno vatreno krštenje, ali ako ste pomogli jedno drugom u nekim teškim trenucima, već znate da vam je veza stabilna i u najtežim periodima.

Vaša veza se ne vrti samo oko seksa

Super je kada se sa nekim povežete na fizičkom nivou, ali ako mislite da je taj neko loša osoba – nema šanse da će veza uspeti. U redu je progledati kroz prste manama nekoga ko vam je prijatelj sa povlasticama, ali prava veza se ne zasniva na svađanju i seksu pomirenja.

Seks je ODLIČAN

Seks je i dalje važan, tako da je dobro imati odnose koji ostavljaju bez daha, lome krevete i od kojih drhte kolena.

Znate kako da se svađate, ali i kako da se pomirite

Sakupljanje osećanja da bi se izbegla svađa je lako, ali nije pametno. Svađanje nije loše, sve dok znate kako da se pomirite.

Konstanto učite jedno od drugog

Gurate jedno drugo kako biste postali bolji i uvek pokazujete jedno drugom nove stvari. Ovako veza nikad nije dosadna.

Ne morate baš ništa da radite kada ste zajedno

Znate da imate dobru stvar onda kada samo možete da sedite na terasi, uživate u povetarcu i ne progovarate. Ali i vaši izlasci su fenomenalni.

To što uživate ne radeći ništa ne znači da ne možete da se zabavljate zajedno. Kad god saznate da se nešto zanimljivo dešava u vašem kraju, obavezno vodite i partnera.

Možete jedno drugom da kažete sve

Ne postoje tajne. Znate sve jedno o drugom (čak i najveće blamove) i ne osuđujete se međusobno zbog toga.

Verujete jedno drugom

Ovo je zaista temelj svake veze. Nema ljubomore. Nema tajni. Ne morate očajno da preturate partnerov telefon dok se tušira. Osećate se prijatno i sigurno u toj vezi. Postoji stabilnost koju niste imali do sada.