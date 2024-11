Žena na društvenim mrežama otkrila: ‘Čitav život pogrešno koristite uloške s krilcima!’

Svako od nas je bar jednom na društvenim mrežama otkrio da već duže vreme, pa čak i ceo život, radi nešto pogrešno. Tako su ovih dana mnoge žene otkrile zabludu u vezi sa upotrebom higijenskih uložaka. Za većinu žena one su sastavni deo života, pa bi se moglo pretpostaviti da sve znaju kako da ih pravilno koriste. Međutim, ispostavilo se da krilca imaju skrivene funkcije koje bi zapravo trebalo da ih olakšaju za korišćenje, ali izgleda da većina ljudi ne zna za njih, piše Mirror.

Prema podacima iz Velike Britanije, većina žena prvi put dobije menstruaciju u 12. godini, a gubi je oko 51. godine. To znači da žene tokom života imaju oko 468 menstruacija, a broj uložaka koje koriste je višestruko veći. Ali da li je moguće da većina njih sve vreme koristi higijenske uloške na potpuno pogrešan način? Mnoge žene su se ovo zapitale nakon što su na popularnoj društvenoj mreži X videle video na kojem korisnica demonstrira malo poznati trik za korišćenje higijenskih uložaka sa krilcima.

Menstrualni ulošci su takođe dostupni bez krilca, ali proizvodi sa krilcima imaju tendenciju da bolje drže uložak na donjem vešu. Kada ih odmotate, tanak komad papira drži lepljivi deo krilca – koji se pričvršćuje za donji veš. Većina žena jednostavno baci ovaj papir, ali se ispostavilo da ima više od jedne funkcije.

Oh😭😭🤦‍♀️.. so I’ve done it wrongly all my life ?? oh 😂😂 pic.twitter.com/QC5AJGll7W

— Hot girl teeh 💜🔥 (@SimpleTeeh) August 15, 2024