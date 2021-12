Žene koje imaju ovog ljubimca privlače najviše muškaraca

Istraživanje kompanije Petsiesa sprovedeno na oko 1000 ljudi pokušalo je da otkrije koji ljubimci čine ljude najprivlačnijima suprotnom polu. Pokazivali su im fotografije potencijalnih partnera koji imaju kućne ljubimce različitih veličina i vrsta uz sebe.

Na fotografijama su pokazivane mačke, mačići, veliki psi, srednji psi, mali psi i štenci.

Rezultati su se prilično razlikovali prema polu. Žene su muškarcima bile najatraktivnije uz pse srednje veličine, mali psi su na drugom mestu, a mačke na zadnjem.

Muškarci su pak najprivlačniji ženama ako drže štenca u rukama, mačke su zauzele drugo mesto, a veliki psi poslednje.

Ispitanici su, takođe, većinom izjavili da posedovanje kućnog ljubimca pokazuje kako je neko sposoban da brine ne samo o sebi, već i o drugom živom biću, što je posebno privlačno, prenosi Your Tango.

Još neke stvari koje utiču na našu privlačnost

Dinamička privlačnost

To je način na koji se izražavamo, a to nas može činiti više ili manje privlačnima drugim ljudima. To je zapravo govor tela, način na koji izražavamo emocije i karakter – lična harizma svakog pojedinca.

Iz svakog čoveka isijavaju njegove karakterne osobine, uverenja, talenti, samopouzdanje, duhovnost… Ljude privlači pozitivno izražavanje, a to uključuje nasmejano lice, optimistički pristup, pokazivanje interesa za sagovornika itd.

Statička privlačnost

Radi se o našem fizičkom izgledu, onome što dobijamo rođenjem, ali i steknemo kroz život. To je oblik lica i tela, naše fizičke karakteristike. To se menja kroz godine kako starimo ili usled nekih okolnosti poput dobijanja povrede ili odlaska na estetski zahvat.

Situacije

Socijalna psihologija kaže da nas privlače i sviđaju nam se ljudi koji nam daju do znanja da se i mi sviđamo njima. Skloni smo da uzvratimo nečiju naklonost.

Takođe, ako doživimo nešto uzbudljivo, deo tog uzbuđenja možemo pripisati osobi u čijem smo društvu i tako joj postati još privlačniji. I situacije su važne u tome koliko ćemo nekome biti privlačni.

Samopredstavljanje

To je ono kako se predstavljamo javnosti izgledom koji pokušavamo da učinimo što privlačniji odećom, šminkom, frizurom… Samopredstavljanje se postiže uređivanjem, a tome su ljudi izuzetno skloni.

