Žene obožavaju brazilsku depilaciju intime, najbolje da je izbegnete

U poslednje vreme, gotovo, da ne postoji osoba koja ne uklanja stidne dlačice.

Brazilska depilacija postala izuzetno popularna. Zapravo, pod ovim se podrazumevaju dve veoma različite vrste depilacije.

Brazilska depilacija, ili kako je većina popularno zove „brazilka“, jeste metoda uklanjanja stidnih dlačica sa venerinog brega, uz pomoć voska. A, mi znamo koliko depilacija voskom može biti bolna! Ali, ipak, dame su spremne da daju sve za lepotu.

Naravno, ovo je mnogo funkcionalniji izbor od brijača, jer dlačice u budućnosti rastu veoma ređe i tanje. Ako ste se odlučili za ovaj tretman, trebalo bi da znate nekoliko činjenica.

Postoje dve vrste

Neke žene depiliraju samo bikini zonu, dok druge uklanjaju dlačice duž čitave vagine, pa i anusa. Dosta žena se složilo da čupanje dlačica oko anusa boli najmanje.

Bićete u čudnim pozama

Ovo je neizbežno, jer stručnjak koji vas depilira mora doći do svake dlačice u intimnoj regiji. Takođe, morate biti spremne na to da će vas dodirivati po svim delovima vagine, jer je to neophodno da bi depilacija bila uspešna.

U narednih 24 sata zaboravite na seks

Bilo kakva fizička aktivnost, pa čak i seks, biće vam neugodni. Vaša koža će posle depilacije biti iziritirana i veoma osetljiva, a znoj može izazvati dodatne upale. Naravno, izbegavajte i solarijum, saune, bazene i usku odeću.

Obavezno se istuširajte pre depilacije

Lice onoga ko vas depilira biće veoma blizu vaših intimnih delova tela, tako da će i vama, a i njemu, biti ugodnije ako lepo mirišete. Takođe, ni slučajno ne idite na depilaciju, ako imate menstruaciju, jer će vam biti veoma neprijatno.

Nakon tretmana je važno da nanesete gel na bazi aloa vere, koji će umiriti iziritiranu kožu. Mada, verovatno će vam to uraditi i sam stručnjak.

