Žene otvoreno progovorile koliko su imale partnera, a mislili smo da su muškarci hvalisavci

Stručnjaci za veze uvek savetuju da partneri ne otkrivaju broj partnera sa kojima su bili u prošlosti.

Prema podacima aplikacije Lulu, muškarci su ti koji su znatiželjniji u vezi kada je reč o broju seksualnih partnera.

U prošlosti su istraživanja i upitnici o broju partnera redovno pokazivali nejednak broj partnera kod muškaraca i žena. Izgleda da su žene taj broj umanjivale, dok su muškarci preterivali. Ipak, danas je činjenica da je društveno prihvatljiviji veći broj partnera nego što je to bilo pre 20 godina, pa i žene otvoreno govore o broju svojih partnera.

Tako je nekoliko anonimnih žena odlučilo da progovori o broju svoji partnera za portal Portal Refinery29 i ovo su njihove priče.

26-godišnja žena imala je i heteroseksualna i homoseksualna iskustava, a ukupno je imala 36 seksualnih partnera: Ta brojka za mene nema neko značenje. Seks je za mene većinom bio neočekivan, čin istraživanja ili se ipak desilo u zadnji tren. Većinu ljudi nisam videla dva puta.

34-godišnjakinja koja je spavala s 12 muškaraca: Udala sam se za osobu s kojom sam imala prvi odnos i on mi je bio jedini od 17. do 31. godine. Nisam bila preterano zainteresovana za to i verovala sam da ima bitnijih stvari od seksa. Kad sam počela da spavam s drugim ljudima bilo mi je uzbudljivo, ali ne i zastrašujuće. I iako je bilo zabavno, još uvek nemam onaj osećaj požude, iako mi dobro utiče na samopouzdanje.

29-godišnjakinja koja je spavala s 47 muškaraca:

Moj broj je za mene poprilično prirodan. Verujem da je nešto viši nego kod većine ljudi. Zanimljivo je pogledati u prošlost. Dok sam bila mlađa imala sam i loših iskustava, seksualno sam i napastovana. U 20-ima se to poboljšalo i moja iskustva su poprilično zadovoljavajuća. Bilo je perioda kada sam bila u vezi, ali i razdoblja kada sam imala više neobaveznih partnera u isto vreme, prenosi Espreso.rs.

25-godišnjakinja koja je još devica, odnosno nije imala intimnog partnera: Možda će nekome to zvučati iznenađujuće, ali ja sam zapravo ponosna što je tako. Živimo u vremenu kada se očekuje da se upustite u seks pre 20. godine. Meni ne nedostaje nešto što nisam iskusila. Verujem da ću svoje iskustvo doživeti u pravo vreme.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.