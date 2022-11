Žene se kunu u ovaj trik za uvijanje trepavica! (video)

Trepavice su uvek ono što daje “finiš” vašem izgledu i, upravo zato, žene širom sveta svaki dan pronalaze načine kako da ih podignu, uviju, te učine gušćim i dužim.

Jedna TikTokerka došla je na ideju kako da uvijete trepavice bez imalo muke, a koja, ako je verovati influenserkama, zaista „radi posao“.

Naime, TikTokerka pod nazivom Hannah otkrila joj je svoj trik koji zaista deluje, a to su priznale i druge korisnice ove mreže.

Kao što vidite, potrebne su tri stvari, maskara, prajmer za maskaru i uvijač. Prvo je potrebno naneti prajmer i to od korena do vrhova. Kada se on prosuši, nanosi se maskara, a zatim se uvijačem uviju trepavice.

Hana kaže da otkako je probala ovaj metod, svaki put je bio uspešan. Druge TikTokerke su takođe isprobale ovaj trik i potvrdile su da deluje.

