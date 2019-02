Žene šokirao novi model bodija: Da li biste ga vi nosile? (foto)

Kažu da britanski lanac Boohoo prati poslednju modu. Nakon prevrnutih farmerki pustio je u prodaju sasvim novu i neobičnu verziju bodija za žene. I ne, on ne greje tokom zimskih dana.

Ovo je bodi sa prednjim tangama i žene su iznenađene ovim novim modelom. Može se naći za 15 dolara.

„Plačem dok gledam ovaj zločin protiv čovečnosti“, napisala je jedna žena na sajtu Mumsnet, a druga je dodala: „Prednja tanga – dve reči koje nikada ne bi trebalo da idu zajedno“.

Nije baš dobar po zdravlje. Napravljen je od 95 odsto poliestera i 5 odsto elastina.

Možete ga nositi u kombinaciji sa suknjom ili šorcem. I ne, ne brinite, već se uveliko prodaje.

Erm, @boohoo what’s going on? Is she wearing it backwards?? 👀🤔 pic.twitter.com/njOBHVh1Ud

— Amethys Hewitt (@amethyshewitt) February 5, 2019