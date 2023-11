10 stvari u životu na kojima možete da budete zahvalni, bićete srećniji i ispunjeniji kad naučite ove lekcije

Stanite i razmislite na čemu možete da budete zahvalni.

Nekad smo mnogo srećniji i ispunjeniji nego što mislimo i često zaboravljamo koliko volimo svoj život i sve što ga čini.

Ovo su 10 stvari na kojima treba da budemo zahvalni svaki dan da bismo postigli osećaj blagostanja.

1. Život

Prema studiji objavljenoj u časopisu Social Psychological and Personality Science, pojedinci koji izražavaju zahvalnost za životna iskustva imaju tendenciju da imaju veće opšte zadovoljstvo životom, a to sugeriše da prepoznavanje života kao dara doprinosi pozitivnijem izgledu.

2. Smeh

Istraživanje objavljeno u časopisu Emotion pokazuje da smeh ima brojne zdravstvene prednosti, uključujući smanjenje stresa i poboljšanje kardiovaskularne funkcije. Svakodnevno smejanje doprinosi opštem emocionalnom blagostanju i fizičkom zdravlju.

3. Poverenje

Studija u Journal of Marriage and Family naglašava ključnu ulogu poverenja u romantičnim vezama. Poverenje je povezano sa zadovoljstvom, što podstiče zdrave i ispunjene odnose.

4. Suze

Istraživanje psihologa dr Vilijama Freja sugeriše da plakanje ima blagotvoran efekat na oslobađanje od stresa. Emocionalna podrška tokom ranjivih trenutaka, kao što je plakanje na ramenu voljene osobe, poboljšava emocionalno blagostanje.

5. Deljenje

The Journal of Personality and Social Psychologyi naglašava važnost razmene iskustava u izgradnji jakih veza. Zajednička pozitivna iskustva doprinose zadovoljstvu u vezi i jačaju emocionalne veze.

6. Svrha

Prema studiji objavljenoj u Journal of Happiness Studies, pojedinci sa osećajem svrhe u životu doživljavaju viši nivo zadovoljstva životom. Poznavanje i prihvatanje sopstvenog identiteta i ciljeva važno je za dobrobit.

7. Ljubav

Istraživanja u oblasti pozitivne psihologije naglašavaju da je sreća subjektivno iskustvo na koje utiču različiti faktori, uključujući i odnose. Biti voljen značajno doprinosi opštoj sreći pojedinca.

8. Podrška

Studija u Journal of Behavioral Medicine pokazuje da socijalna podrška ima pozitivan efekat na fizičko zdravlje. Osećaj podrške nam pomaže da se nosimo sa teškim vremenima i poboljšava opšte blagostanje.

9. Vera

Istraživanje objavljeno u Journal of Positive Psychology istražuje vezu između vere i blagostanja. Vera u višu silu daje pojedincima osećaj svrhe i otpornosti tokom izazovnih vremena.

10. Prijateljstvo

Značaj prijateljstva potkrepljuju istraživanja u časopisu Journal of Social and Personal Relationships koja naglašavaju ulogu prijateljstva kao temelja za sve ostale trajne veze.

(Sensa)

