3 pravila za uvek pun novčanik: Ako želite da se obogatite, ovo morate da uradite

Ako ova pravila ispoštujete, novac će vam sam dolaziti!

Ako želimo više novca u novčaniku potrebno je da naše razmišljanje usmerimo u tom smeru i krenemo da pozitivno razmišljamo o novcu.

Sa druge strane negativne vibracije i pesimizam mogu samo otežati stvari. Ovo se odnosi na svaki aspekt života, a posebno i na finansije.

Kada smo negativni, neiskreni i pohlepni, ispunjavaju na negativna osjećanja a sve se to nekako odražava u našem materijalnom svijetu.

1. Prvo pravilo je zapravo deljenje

Kada stvari držite samo za sebe, bilo da su to ideje, korisne stvari, čak i novac, to može nepovoljno da se odrazi na energiju. Naučite da dajete, jer pohlepa ne donosi ništa dobro. To ne znači da treba da rasipate novac, već da dajete i pokrenete taj ciklus kruženja energije.

2. Drugo pravilo: uzmite energiju

Biti u stanju da prihvatite podjednako je važno ako želite da život prestane da daje neprijatna iznenađenja. Koliko puta izgovorite „nema šanse“ – zapravo ovako često odbijate energiju i mogućnosti. Kada vam neko nudi određene lekcije, savjete, pomoć, želi da vam pomogne, dajte šansu.

Tako isto i sa novcem, ne govorite „nema šanse da dobijem povišicu“, „nikada neću imati više novca“ itd. Prihvatite tu energiju, vjerujte da se ona može ispuniti – to uvećava vaše šanse. Takođe, budite zahvalni na svemu onome što vam se nudi.

3. Odbacite očekivanja

Ona mogu biti najpodmukliji neprijatelj koji blokira protok energije i može nas blokirati na putu razvoja. Strastveno želeći nešto, misleći da je to ono što će nas usrećiti, direktno izjavljujemo Univerzumu:

Ja se osećam loše, a sreća je jedino moguća… A onda sledi dugačak spisak. Sanjajte, maštajte, negujte svoje želje, ali nemojte da budete u fazi očajanja sve dok se to ne ostvari.

Kada dobijete određenu sumu novca koju želite, ona će se potrošiti i želećete više… Zato budite srećni u trenutku, zahvalni na onome što imate, želite ono što hoćete da ostvarite. Kroz očajanje što nešto nemate i velika očekivanja samo možete sebe sputavati.

