3 znaka pokazuju da je neka osoba ljubomorna na vas, ovaj detalj najviše odaje njen najveći strah

Jedna doza ljubomore je prirodna ljudska emocija i svi mi je doživljavamo s vremena na vreme.

Međutim, kada neko dozvoli da ljubomora preovlada ili čovek ne može da se nosi sa njom na zdrav način, to može da sabotira sreću, mentalno zdravlje kao i međuljudske odnose jer je toksično.

„Ljubomora, ispreplet straha, nesigurnosti i poređenja, često tiho zadire u naša srca i umove“, kaže Džoel Frenk, licencirani klinički psiholog i neuropsiholog u Americi.

„To pokreće neadekvatnost i podstiče destruktivni ciklus koji može narušiti poverenje i intimnost. U prijateljstvu se može manifestovati kao ogorčenost kada prijatelj postigne nešto za čim čeznete, zamagljujući vašu sposobnost da slavite njihov uspeh.

1. Stalno ukazuje na vaše mane

Pokušajte da to ne shvatate lično ako kolega, prijatelj, brat ili sestra ili neko drugi u vašem životu nastoji da govori o vašim nesavršenostima.

„Ako ste primetili da je neko previše kritičan prema vama, fokusirajući se na male greške ili nedostatke, to možda ne potiče od mesta pomoći – umesto toga, to bi mogao biti znak ljubomore“, kaže Frenk.

„Na primer, vaš uspeh na radnom mestu bi mogao biti dočekan prigovaranjem, a ne pohvalama“, primećuje on.

„Ovo ponašanje često potiče od unutrašnjeg sukoba takve osobe i njenog ličnog nezadovoljstva.

Drugim rečima, ljudi koji stalno ističu tuđe nedostatke obično to rade da bi nahranili svoj ego.

2. Povlači svoju podršku i naklonost

Iako postoji nekoliko mogućih razloga zbog kojih se neko emocionalno povlači iz odnosa, Frenk kaže da je ljubomora jedan od njih. Na primer, ljubomorna osoba može odustati od važnog događaja na koji ste je pozvali ili zanemariti da vam čestita na veridbi, ovo je detalj koji je i te kako odaje. Smatra da vaš uspeh treba da pripadne njoj i zato vas često ignoriše.

3. Umanjuje vaš uspeh

Samouverena osoba će moći da proslavi vaše uspehe. Dakle, ako neko u vašem životu stalno odbacuje ili umanjuje vaša dostignuća, to je crvena zastava i može da ukazuje da je osoba ljubomorna na vas, pišu sa sajta Best life.

Frenk kaže da tuđa dostignuća često pripisuju sreći, a ne napornom radu ili veštini. „Govori o njihovoj nesigurnosti—oni nisu u stanju da priznaju vaš uspeh zbog straha da će zaseniti njihov“.

( Sensa/A.S.)

