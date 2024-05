Kako prepoznati zavidnu koleginicu: 7 znakova ukazuju da vas doživljava kao pretnju

Nijedno radno okruženje nije savršeno ali ako imate posla s ljubomornim kolegama, to stvari čini još gorim. Koji su to znaci koji otkrivaju zavidnu koleginicu?

Ako primetite da vas koleginica javno kritikuje, omalovažava i od svega pravi takmičenje, to možda nije zato što je po prirodi zlobna – možda se samo oseća ugroženo. Iako je ova situacija neprijatna, ne znači da ne možete izaći na kraj s njom. Za početak, sklonite emocije po strani i realno sagledajte situaciju.

Najverovatnije imate posla s emocionalno nezrelom osobom koja nije na vreme i adekvatno procesuirala neke bitne stvari koje su joj se desile u životu. Nastavite da skrolujete – u nastavku slede signali koji nedvosmisleno ukazuju na to da vas koleginica doživljava kao pretnju.

Ljubomorne kolege su prava napast i mogu vam prilično zagorčati život. I to nije sve. Ako radite na istom projektu, teško da će ikada dostići uspeh koji bi mogao zbog nezdrave atmosfere i konstantnih sabotaža. A ovo su signali da se vaša koleginica oseća ugroženo u vašem prisustvu:

1. Izbegava vas

Ako se koleginica trudi da što manje vremena provodi sa vama i ne odgovara na poruke ili mejlove u normalnom vremenskom okviru, ovo bi mogao biti njen način upravljanja teškim emocijama koje oseća kada ste u blizini. Ljubomorna koleginica takođe je sklona tome da vas ignoriše dok govorite ili vas isključuje iz društvenih aktivnosti. Na taj način pokušava da podrije vaše samopouzdanje ili da vas ocrni pred ostalim kolegama.

2. Sabotira vas

Zavidna koleginica sklona je tome da namerno uskraćuje informacije koje su vam potrebne da biste dobro obavljali svoj posao. Ona takođe često dobija da vam pomogne ili još gore, navodi vas na krivi trag. Ako je u pitanju vaš nadređeni, može se desiti da vam daje ili lake (tako da ne možete da se razvijate na poslu) ili preteške zadatke da bi u očima direktora vi ispali nesposobni.

3. Preterano je takmičarski nastrojena

Zdrava konkurencija može poboljšati produktivnost, podstaći lični rast i obezbediti način da se prepoznaju i nagrađuju vrhunski rezultati. Ali ako se koleginica takmiči sa vama i oko sitnica, to znači da je užasno nesigurna i da joj je stalno potrebna potvrda drugih da je „dobra“. I to može biti jako iscrpljujuće…

4. Stalno vas kritikuje ili daje sarkastične komentare

Ako vaša koleginica ne propušta nijednu priliku da ukaže na vaš propust (često ga čak i izmisli) i to uvek pred drugima (a naročito kada vi niste prisutni u kancelariji) to je siguran znak da vas doživljava kao konkurenciju. Takvo ponašanje otkriva potisnute strahove i nezaceljene traume i ne treba to da doživljavate lično (koliko god to čudno zvučalo). Vaša koleginica se jednostavno oseća ugroženo u vašem prisustvu. I budite sigurni da neće birati sredstva da vas ocrni ne samo pred kolegama već i pred nadređenima.

5. Preuzima zasluge za vaša dostignuća

Još jedan znak da se koleginica takmiči s vama je to što krade vaše ideje i sve zasluge za uspeh nekog projekta pripisuje sebi iako ste tim. Ovo već treba da doživite kao veliki kompliment. Ona jednostavno nema svoje ideje i svesna je svojih ograničenih kapaciteta (mada to nikad i nikom priznala ne bi) i koristi svaku priliku da ukrade tuđe. I ne radi to ona samo vama – svi su mete. I ovo ponašanje može imati ozbiljne profesionalne posledice, jer vas sprečava da dobijete priznanje koje zaslužujete.

6. Uvek negativno reaguju na vaše ideje

Kritičke, objektivne povratne informacije o idejama su neophodne na radnom mestu, a pružanje korisnih informacija čini vas dobrim timskim igračem. Ali ako koleginica stalno nalazi mane vašim predlozima umesto da ih podržava, možda pokušava da vas degradira kako bi makar na momenat ublažila užasan osećaj ljubomore koji je izjeda. Stalna kritika je dugoročno opasna, stvarajući toksično radno okruženje koje ugrožava svačiju dobrobit i profesionalni uspeh.

7. Njen govor tela se menja kada ste u blizini

Većina ljudi nauči da sakriva zavist, posebno na radnom mestu, kako bi izbegli konfrontaciju i osigurali da se kolege osećaju podržano. Ali neki ljudi su bolji od drugih u kontroli govora tela. Možda ćete primetiti promene u izrazu lica, kontaktu očima i gestovima vaše koleginice kada joj priđete blizu.

Odbrambeni govor tela (prekrštene ruke, okretanje od vas ili naginjanje unazad) sugeriše da pokušava da upravljaju negativnim emocijama. Agresivan govor tela (približavanje, neprijatan kontakt očima ili stiskanje pesnica i vilice) može biti spoljašnji odraz besa i ljubomore.

Kako da se postavite u ovakvoj situaciji? Budite staloženi, ne nasedajte na provokacije, zadržite asertivni stav i jasno zavidnoj koleginici stavite do znanja, svaki put kada uradi nešto od navedenog, da ste to i te kako primetili. Promeniti je ne možete i to nemojte ni da pokušavate. Niste psiholog niti psihoterapeut, a sve i da jeste – ne možete pomoći onom ko ne traži pomoć.

