Ovih 5 citata Stiva Džobsa promeniće vaš život

Stiv Džobs bio je jedan od osnivača kompanije Apple. Njegove izjave su često citirane.

1.“Vaše vreme je ograničeno zato nemojte da ga gubite živeći život nekog drugog. Nemojte biti zarobljeni dogmom. što znači da živite rezultate razmišljanja drugih ljudi. Ne dozvolite da buka mišljenja drugih ljudi utopi vaš sopstveni unutrašnji glas. I najvažnije, imajte hrabrosti da sledite svoje srce i intuiciju. Oni već nekako znaju šta želite da postanete. Sve drugo je sekundarno.“

2. „Morate da pronađete ono što volite. To važi za posao isto koliko za ljubav. Vaš rad će zauzeti veliki deo vašeg života i jedini način da budete istinski zadovoljni je da radite ono za šta smatrate da je sjajan posao, a jedini način da se bavite sjajnim poslom je da volite ono što radite. Ako to još niste pronašli, nastavite da tražite. Nemojte se miriti. Kao što je to slučaj sa svim stvarima srca, znaćete kada ga pronađete. I kao i u svim sjajnim vezama, s godinama postaje sve bolje. Dakle, nastavite da tražite dok ne pronađete. Nemojte se miriti.“

3. „To je jedna od mojih mantra – fokus i jednostavnost. Jednostavno može biti teže od komplikovanog. Moraš naporno raditi da bi napravio nešto jednostavno. Ali je vredno zato što na kraju kada dođeš do toga, možeš pomeriti planine.“

4. „Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih.“

5. „Ne možete sklopiti kockice gledajući unapred; možete ih sklopiti jedino gledajući unazad. Morate da verujete da će se kockice nekako složiti u budućnosti. Morate da verujete nečemu – vašoj petlji, sudbini, karmi, životu, bilo čemu. Ovaj pristup me nikad nije izneverio, a napravio je sve promene u mom životu.“