5 jasnih znakova da ste toksični prema sebi: Gori neprijatelj od samog sebe vam ne treba

Često smo okruženi toksičnim ljudima, ali nije retkost da imamo toksičan odnos prema samima sebi- evo koji su znakovi tog nezdravog ponašanja.

Često se u svom okruženju susrećemo s toksičnim ljudima koji nam samo troše vreme, prenose negativnu energiju usled čega se osećamo još gore. Ali da li ste znali da možemo da imamo i toksičan odnos sa samim sobom? To može da izgleda potpuno normalno i uobičajeno da nećete ni primetiti da to radite, stoga obratite pažnju na sledeće signale:

1. Da li često oštro kritikujete ono što radite?

Ako otkrijete da govorite sebi nešto što ne biste rekli prijatelju ili nekom nepoznatom, ovo može biti prvi znak nezdravog odnosa sa samim sobom. Ako se previše kudite, nikada niste zadovoljni postignutim, previše ste oštri ili čak nemilosrdni prema sebi, to je siguran znak da imate toksičan odnos sa samim sobom.

2. Ignorišete sopstvene granice

Osoba koja ne ume da postavlja granice često se oseća iscrpljenom, iskorišćenom, uzetom zdravo za gotovo. Ali, ako mi sami ne poštujemo sopstvena ograničenja, kako možemo očekivati isto od drugih? Dopustite sebi da kažete „ne“.

3. Ne stavljate svoje potrebe na prvo mesto

Briga o sebi nije nešto što ćete povremeno uraditi. To treba da bude stalno i konstantno i ne podrazumeva samo brigu o fizičkom izgledu. Vodite računa o svom zdravlju, o vežbanju i ishrani, ali i o svojim mislima, naučite da se opustite, da se ne forsirate, da kažete „ne“ kada nešto stvarno ne želite da uradite, radite ono što je dobro za vas, a ne ono što drugi misle da je dobro… To je stavljanje sebe na prvo mesto.

4. Stalno imate potrebu za novim doživljajima i ljudima

Život na granici mogućnosti, bez plana, pravca ili slobodnog vremena može izgledati uzbudljivo i živopisno, uvek drugačije, ali ponekad morate da napravite izbor u korist mira i spokoja. To ne znači da treba da odustanete od zabave, ali bilo bi dobro da se odreknete onoga što vas iscrpljuje. Nemoguće je da vam se stalno negde ide, da stalno želite da doživljavate nova iskustva, da su vam stalno potrebni novi ljudi. Naučite da date prioritet onome što vam daje energiju umesto da vam oduzima.

5. Ne priznajete ništa što nije savršeno

Bilo da je u pitanju urađen posao, izgled, sređen dom ili odnos s drugima, vi u svemu tražite savršenstvo. To je jedna loša navika zbog koje nikada nećete biti srećni jer nikada ništa nije dovoljno dobro za vaše previsoke standarde. To je usko povezano sa vašom preteranom samokritičnošću. Radite na tome da prihvatate stvari kakve jesu i da polako odbacujete savršenstvo jer ne postoji. Težnja perfekcionizmu udaljiće vas i od sebe i od drugih i nikada vam neće doneti sreću. Prihvatite da niste savršeni, kao ni ljudi oko vas. Svi greše i to je normalno.

Kako da promenite odnos prema sebi?

Ako ste se identifikovali sa nekim od gorepomenutih znakova, to je prvi korak na putu vašeg ozdravljenja. Kada znate u čemu je problem, možete da se posvetite njegovom rešavanju. Pokušajte da budete nežniji prema sebi, strpljiviji, manje kritični. Dozvolite sebi greške jer su one normalne i nisu ništa strašno jer se iz njih uči. Korisno bi bilo da zapisujete svoje misli- to će vam pomoći da shvatite šta i kako mislite u određenim situacijama, koje emocije pritom osećate. Radite na tome da prihvatite sebe i definišite svoje potrebe koje nećete nikom pravdati niti tražiti dopuštenje. Dopustite sebi ponekad da ne radite ništa, ako vam tako prija, piše Sensa.

