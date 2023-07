5 navika pred spavanje koje su krive za salo na stomaku: Jednu prave gotovo svi

Postoje navike koje neosetno utiču na povećanje obima struka i stvaranja masnih naslaga na stomaku, a koje većina ljudi sprovodi u večernjim satima.

Kako piše „Eat this“, nutricionistkinje Tami Lakatos Šejms i Lisi Lakatos otkrile su o kojim navikama je reč.

1. Čaša mleka pre spavanja

Većina ljudi je od malih nogu usvojila naviku da popije čašu toplog mleka pre odlaska na spavanje. Ovo, međutim, nije dobra navika, upozoravaju nutricionistkinje.

– Ukoliko svake večeri pre odlaska na spavanje popijete čašu mleka, rizikujete da se ugojite oko 5,5 kilograma za šest meseci. Čak i ako odaberete obrano mleko sa manjim procentom masti, nećete izbeći gojenje; u tom slučaju dobićete oko tri kilograma više, a oni će se taložiti u vidu masnih naslaga na stomaku ukoliko popijete mleko posle večere – tvrde nutricionistkinje Lakatos.

2. Provodite vreme na društvenim mrežama

Malo je onih koji će otići na spavanje bez mobilnog telefona ili tableta u ruci, jer je veče pravo vreme da proverite šta se događa na društvenim mrežama. Ipak, ova navika može da bude povezana sa gojaznošću i prave je gotovo svi, ne razmišljajući o njenim posledicama.

– Plavo svetlo koje emituju mobilni telefoni, tableti i kompjuteri potiskuju melatonin i remete cirkadijalni ritam i dobar san – objašnjavaju sestre Lakatos.

Prema njihovim rečima, kad ne spavate čvrsto, mozak želi energiju i uglavnom žudi za šećerom.

– Zato je lako završiti sa čokoladicom ili pakovanjem keksa da biste duže ostali budni, a već znate kako to utiče na liniju – podsećaju nutricionistkinje.

3. Kofein

Neko će uveče popiti kafu i zaspati bez problema, a nekom će kofein delovati kao snažan stimulans, pa će „brojati ovčice“ do tri ujutro.

Studija objavljena u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine pokazala je da ćete, ukoliko u organizam unesete kofein šest sati pre spavanja, teško imati miran san. Ovo ne važi samo za obrasce spavanja, već i kad je u pitanju višak kilograma.

Nedostatak sna povezan je sa povećanim nivoom hormona grelina koji nas čini gladnim i može da doprinese povećanju težine, objavljeno je u Harvard Health Publishingu.

4. Ostajete budni uz TV program i čašu alkohola

Posle napornog radnog dana malo je onih koji će uzeti opremu za vežbanje i otići u teretanu. Izvesniji scenario je leškarenje na kauču uz TV program i čašu nekog alkoholnog pića.

A gde je piće, tu su i grickalice.

Prema istraživanju, višečasovno gledanje TV programa povezano je sa većom količinom unetih kalorija i lošom ishranom. Pored toga, ne zaboravite ni na uticaj reklama; one vas mogu navesti da poželite nezdrave grickalice dok gledate program.

5. Večera neposredno pred odlazak na spavanje

Nutricionisti uporno ponavljaju da bi poslednji obrok u danu trebalo pojesti barem tri sata pre odlaska na spavanje.

– Kad spavamo, varenje se usporava, a organizam se regeneriše – kažu nutricionistkinje Lakatos.

– Ukoliko postoji hrana koju bi organizam trebalo da svari, on se ne bavi regeneracijom, jer je fokusiran na varenje hrane. Dok spavamo, telo pokušava da akumulira energiju, a ako ga uposlimo varenjem hrane on to neće valjano uraditi.

Istraživanja otkrivaju da konzumiranje hrane u večernjim satima remeti naš cirkadijalni ritam, negativno utiče na nivo šećera u krvi i metabolizam masti. Uz što, obilna večera može da izazove žgaravicu i probavne smetnje, što loše utiče na noćni odmor i čini da se ujutro probudimo gladni.

Dakle, setite se one narodne – „Doručkuj kao kralj, ručaj umereno, a večeru daj neprijatelju“.

