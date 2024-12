9 znakova da imate posla sa manipulatorom: Budite na vreme svesni čega možete da se spasete

Jasni znakovi koji odaju manipulatora

Ljubav je ponekad tako slepa da ne vidimo neke evidentne znake u vezi sa našim partnerom. Treperimo kada smo pored njega, gledamo na sve kroz ružičaste naočare, pa onda, kada se upletemo u mreži laži i prevare, često bude kasno da se izvučemo.

Možda u jednom trenutku shvatite da ste upali u zamku manipulatora, pa vam i ne dozvoli da se iščupate iz celog odnosa. Da ne biste dozvolili sebi da se nađete u ovakvoj situaciji, onda dobro proučite sledeće znake koji vam mogu ukazati da imate posla sa emocionalnim manipulatorom.

1. Potkopaće vašu veru u shvatanje stvarnosti

Emocionalni manipulatori su neverovatno vešti lažovi. Oni insistiraju da se incident nije dogodio čak i kada se dogodio i insistiraju da su uradili ili rekli nešto kada nisu, piše „Talent smart eq“. Problem je što su toliko dobri u tome da na kraju dovodite u pitanje svoj razum. Insistirati da je ono što je izazvalo problem plod vaše mašte izuzetno je moćan način da se izvuče iz nevolje.

2. Njihovi postupci ne odgovaraju njihovim rečima

Emocionalni manipulatori će vam reći ono što želite da čujete, ali njihovi postupci biće druga priča. Obećavaju podršku, ali kada dođe vreme da se to sprovede, ponašaju se kao da su vaši zahtevi nerazumni. Kažu vam koliko su srećni što vas poznaju, a onda se ponašaju kao da ste teret. Ovo je samo još jedan način da podrivate verovanje u sopstveni razum. Teraju vas da preispitate stvarnost onako kako je vidite.

3. Stručnjaci su za iskazivanje krivice

Emocionalni manipulatori su majstori da iskoriste vašu krivicu u svoju korist. Ako spomenete nešto što vas muči, osećate se krivim što ste to spomenuli. Ako to ne učinite, oni će vas učiniti krivim što ste to držali za sebe. Kada imate posla sa emocionalnim manipulatorima, šta god da radite je pogrešno i bez obzira na probleme koje imate, oni su vaša greška.

4. Preuzimaju ulogu žrtve

Nikada ništa nije njihova krivica. Bez obzira na to šta urade (ili ne urade), kriv je neko drugi. Neko drugi ih je naterao da to urade, a obično ste to vi. Ako se naljutite ili uznemirite, vaša je greška što imate nerazumna očekivanja; ako se naljute, vi ste krivi što ste ih uznemirili. Jednostavno ne preuzimaju odgovornost ni za šta.

5. Preskaču korake

Bilo da se radi o ličnom ili poslovnom odnosu, čini se da emocionalni manipulatori uvek preskaču nekoliko koraka. Prerano dele previše i očekuju isto od vas. Oni prikazuju ranjivost i osetljivost, ali to je varka. Šarada ima za cilj da se osećate „posebno“ jer ste pušteni u njihov unutrašnji krug, ali takođe ima za cilj da učini da se ne samo sažaljevate za njih, već i da ste odgovorni za njihova osećanja.

6. Oni su emocionalna crna rupa

Šta god da emocionalni manipulatori osećaju, oni su genijalci u uvlačenju svih oko sebe u te emocije. Ako su loše raspoloženi, svi oko njih to znaju. Ali to nije najgore: oni su toliko vešti da ne samo da su svi svesni njihovog raspoloženja, već ga i osećaju. Ovo stvara tendenciju da se ljudi osećaju odgovornim za raspoloženja manipulatora i obavezni su da ih poprave.

7. Nestrpljivo pristaju da pomognu, a onda su mučenici

Prvobitna želja da pomognu brzo se pretvara u uzdahe, stenjanje i sugestije da je ono što su pristali da urade ogroman teret. I, ako osvetlite tu nevoljnost, oni će to okrenuti na vas, uveravajući vas da, naravno, žele da pomognu i da ste samo paranoični. Cilj? Da se ​​osećate krivim, dužnim, a možda čak i ludim.

8. Uvek samo napad i napad

Bez obzira na probleme koje imate, emocionalni manipulatori imaju još gore. Oni potkopavaju legitimitet vaših pritužbi podsećajući vas da su njihovi problemi ozbiljniji. Poruka? Nema razloga da se žalite, zato je vreme da ućutite.

9. Znaju vaše slabe tačke

Emocionalni manipulatori znaju vaše slabe tačke i koriste to znanje protiv vas. Ako niste srećni zbog svoje kilaže, oni komentarišu šta jedete ili kako vam odeća stoji; ako ste zabrinuti zbog predstojećeg sastanka, oni ističu koliko su učesnici zastrašujući i osuđujući. Njihova svest o vašim emocijama je van granica, ali oni je koriste da bi manipulisali vama, a ne da biste se osećali bolje.

(ona.telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com