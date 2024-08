99% ljudi nije uspelo da reši ovaj zanimljivi matematički zadatak: Možete li vi?

Održavanje mozga aktivnim je jednako važno za vaše opšte zdravlje i dobrobit kao i održavanje vašeg tela u formi. Ali šta to znači kada govorimo o svom umu? Jedan od najlakših načina da promovišemo kognitivne funkcije i održimo mozak da radi je rešavanje zagonetki i drugih mozgalica koje nas podstiču da razmišljamo na različite načine, piše Mirror.

Dakle, ako tražite vežbu za mozak danas, zašto ne isprobate ovu slagalicu? Rečeno je da je toliko teško da 99% ljudi koji probaju ne mogu da dođu do pravog odgovora u roku, ali možete li vi?

Zagonetku je na TikTok-u podelio IQ TestUS, i na prvi pogled izgleda kao relativno jednostavno matematičko pitanje. Slagalica vam prvo govori da je A+A = 2 i da je A+B = 3. Koristeći te informacije, onda morate da izračunate zbir koji glasi: ‘A + B x 2 = ?’.

Ono što slagalicu čini još težom je to što imate samo dve sekunde da je rešite, zbog čega 99% ljudi koji pokušavaju to ne mogu da urade. Ali takođe je sjajno ako to možete rešiti bez vremenskog ograničenja. Prvo ćete morati da izračunate vrednost A i B tako da možete da popunite jednačinu brojevima umesto slovima. Ali vaš rad se tu ne zaustavlja, jer zapravo postoji poseban trik za izračunavanje tačnog rešenja – i ako to uradite pogrešno, dobićete netačan odgovor, piše Večernji list.

Mislite da ste uspeli? Tačan odgovor je pet. Ako ste pravilno uradili jednostavno sabiranje, znaćete da je A 1, a B 2, čineći konačni zbir ‘1 + 2 x 2 =?’. Sada postoje dva potencijalna načina da se ovo reši, ali samo jedan je tačan i vodiće vas do pravog odgovora. Sabiranje s leva na desno daje vam šest kao odgovor, ali to nije tačno.

BIDMAS pravila (poznata i kao PEMDAS ili BODMAS, u zavisnosti od toga gde ste išli u školu) određuju način na koji se jednačine rade. Zagrade su na prvom mestu, indeksi (poput kvadratnih korena ili stepena) na drugom, deljenje i množenje na trećem, a sabiranje i oduzimanje poslednji. Zbog ovog pravila, prvo morate izračunati 2 x 2, a zatim dodati jedan, što daje pet kao tačan odgovor.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com