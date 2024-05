Ako je suđeno, desiće se: Evo zašto se ne treba opirati stvarima koje su nam namenjene

Ono što je suđeno da se dogodi, desiće se bez obzira koliko se mi trudili da to izbegnemo. Nekim okolnostima ne vredi da se opiremo.

Kineski izraz vu-vei je deo Tao filozofije, a to znači da je najbolja opcija za čoveka da ništa ne radi pod pritiskom. Taj koncept koji vodi poreklo od ideje da sve biljke rastu po ovom principu. One rastu bez ikakvog napora. Cvetaju, jer je to prirodni tok događaja.

Drugim rečima, treba menjati samo one stvari koje to dozvoljavaju.

Kada se “zaglavimo” na nekom mestu i nije moguće da menjamo okolnosti, onda ne bi trebalo da pokušavamo na silu. Sve stvari se događaju sa razlogom, koji nam u tom trenutku nije najjasniji.

Međutim, vremenom shvatimo da je tako bilo najbolje i da su nas te okolnosti sačuvale nekog bola ili su nas usmerile na bolji put. Ono što je suđeno da se dogodi, desiće se bez obzira koliko se mi trudili da to izbegnemo. Nekim okolnostima se ne vredi opirati.

Mudrost koju stičete iskustvom trebalo bi da vas dovede u stanje, u kineskoj filozofiji poznato kao “tok”. Ko živi po ovim principima ima lep život.

“Tok” je stanje uma u kome su čovekove misli potpuno usresređene na ono što trenutno radi. Ovu teoriju je prvi formulisao Mihai 1975. godine, a usvojili su je mnogi svetski lideri.

Ova teorija nas uči da živimo u sadašnjem trenutku i ne opiremo se mnogo stvarima na koje ne možemo da utičemo. Padovi i prepreke na putu su sastavni deo života, a njih bolje je da ih prihvatimo nego da im se odupiremo i bespotrebno gubimo energiju.

Prema kreatoru komponente “toka” su:

Koncentracija – visok nivo koncentracije na stvari koje radimo

Postavljanje ciljeva – Ciljeve koje postavljate trebalo bi da budu realni – oni koje možete da ostvarite sa veštinama koje trenutno imate.

Uspeh – ali i padovi su neizbežni. U svakom trenutku treba da osluškujete okolnosti i da se vodite njima. Ne trošite previše energije na stvari koje vam ne idu.

Balans – Potrebno je pronaći ravnotežu između mogućnosti i zadataka. Ne smemo sebi postavljati preteške zadatke, inače ćemo brzo odustati, a ni previše lake da ne bi prestali da se trudimo.

U svemu što radimo moramo da uživamo – U svakom poslu treba da uživamo, jedino tako nećemo osećati napor.

Često se u životu suočavamo sa nekim situacijama koje ne možemo da promenimo. Ono na šta možemo da utičemo je stav prema novonastalim situacijama.

Poenta je da u problemima vidimo mogućnost za sticanje novih znanja i za naš lični rast. Za sve što se dešava postoji razlog. Iz svake situacije učimo neku novu lekciju.

Ako niste u mogućnosti da promenite neke stvari, opustite se i pustite da sve ide svojim tokom…

