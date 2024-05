Ako koristite ove tri fraze, emocionalno ste inteligentniji od većine, kažu psiholozi

Samo 36% ljudi širom sveta može tačno da identifikuje svoje emocije, prema istraživanju koje je sproveo dr Trevis Bredberi, stručnjak za emocionalnu inteligenciju. Ali šta je zapravo emocionalna inteligencija? Postoje li određene fraze koje bi mogle pokazati vaše emocionalno inteligentne osobine?

Prema dr Melani MekNali, psihologu i autorki knjige Emocionalno inteligentni tinejdžer, emocionalna inteligencija znači da je osoba svesna i razume sopstvene misli i emocije, kao i da može da reguliše ponašanje kada je uznemirena ili uzbuđena, i da razume kako drugi reaguju šta osećaju i šta misle.

Psiholog Ema Sepala, koja predaje emocionalnu inteligenciju na Yale School of Management i autorka knjige SOVEREIGN: Reclaim Your Freedom, Energy & Power in a Time of Distraction, Uncertainty and Chaos, dodaje još jednu osobinu: povezanost. Ona definiše ovu osobinu kao sposobnost uspešnog komuniciranja sa drugima, omogućavajući svima da se osećaju viđenim, saslušanim, cenjenim i priznatim, prenosi Index.hr.

Psiholog dr Stiven M. Sultanof, profesor na Univerzitetu Pepperdine koji uključuje emocionalnu inteligenciju kao oblast stručnosti, još više razlaže karakteristike emocionalne inteligencije:

Empatija: sposobni ste da reflektujete kako se neko oseća i zašto se tako oseća bez uplitanja sopstvene pristrasnosti.

Upornost: možete nastaviti da se suočavate sa izazovima i pravite razliku između realnih i nerealnih ciljeva dok radite na tim realnim ciljevima.

Samomotivacija: možete prevazići inerciju ili „zaglavljenost“, održati napredak i iskoristiti emocije kao što su radost, strast i uzbuđenje da biste poboljšali napredak.

Samokontrola: možete upravljati sopstvenim emocijama, čak i snažnim, tako da donošenje odluka završi kao mešavina emocija i saznanja.

Koje su prednosti emocionalne inteligencije?

Ako ove karakteristike zvuče poznato, velike su šanse da ste emocionalno inteligentni, a to je nešto na čemu ćete verovatno želeti da nastavite da radite i da se usavršavate, posebno zato što postoje mnoge prednosti povezane sa ovim stanjem.

Prednosti visoke emocionalne inteligencije su:

Bolja komunikacija i odnosi sa drugima

Sposobnost da ostanete mirni pod stresom

Poboljšane šanse za zaposlenje

Pozitivna iskustva drugih nakon razgovora sa vama – drugi se osećaju viđenim, saslušanim, cenjenim i priznatim.

Bolja empatija i razumevanje drugih

Emocionalno samorazumevanje koje može dovesti do efikasnog donošenja odluka

Upornost koja vodi ka postizanju ciljeva i multitaskingu

Samomotivacija koja podstiče nezavisnost

Samokontrola koja upravlja međuljudskim odnosima.

Drugim rečima, ako imate visoku emocionalnu inteligenciju, verovatno ćete imati bolje odnose sa partnerom, članovima porodice i prijateljima, biti zaposleni na poslu koji želite i ostvariti ciljeve koje ste sebi postavili. Ako često koristite sledeće tri fraze, možda već uživate u ovim pogodnostima ili ste možda na putu do njih razvijajući svoju emocionalnu inteligenciju.

„Ja osećam…“

Dr. Mekneli kaže da fraza koja počinje rečima „Osećam“ i uključuje ono što pojedinac oseća, zašto se tako oseća i šta im je potrebno ukazuje na emocionalnu inteligenciju. Na primer, možete reći: „Osećam se loše jer je kuhinja u neredu. Voleo bih da mi možete pomoći da je očistim.“

„Ovo pokazuje visoku emocionalnu inteligenciju jer osoba izražava ono što oseća, a zatim radi nešto po tom pitanju. Nasuprot tome, neko sa niskom emocionalnom inteligencijom može izbeći odlazak u kuhinju jer je previše preopterećen i ne razume zašto (niska samosvest ) ili mogu imati pasivno-agresivne ili otvoreno agresivne komentare drugima o tome koliko su nekooperativni (nedostatak samoregulacije)“, kaže dr Mekneli.

„Želim da…“

Fraza koja počinje sa „želim“, prema dr Sepali, često pokazuje emocionalnu inteligenciju. Objašnjava da to može biti izraz svega što neko želi, od jednostavnih do složenijih stvari. „Takva fraza pokazuje da je osoba usklađena sa sobom i da ima sposobnost da afirmiše i poštuje svoje želje“, kaže ona.

„Zdravo kako ste danas?“

Dr. Sultanof kaže da ovom frazom emocionalno inteligentna osoba pokazuje radoznalost, koja drugima daje do znanja da je zanimljiva.

Zašto neki ljudi imaju veću emocionalnu inteligenciju od drugih?

„Emocionalna inteligencija se prvo uči kod kuće. Deca je apsorbuju od svojih roditelja, tako da ako modeliraju zdravu samosvest, imaju dobre veštine samoregulacije i jake interpersonalne veštine, verovatno će deca izrasti u odrasle osobe sa visokom emocionalnom inteligencijom. “ kaže dr Mekneli.

Pored toga, emocionalna inteligencija se može naučiti u školi, od prijatelja, kolega i putem medija kao što su knjige, televizija, filmovi i društvene mreže.

Kako dr Sultanof navodi, emocionalna inteligencija se može razviti, ali zahteva stalan trud i praksu, kao što je učenje bilo koje aktivnosti zasnovane na performansama kao što je sviranje muzičkog instrumenta, bavljenje sportom ili postati profesionalac (npr. doktor, medicinska sestra, terapeut, i tako dalje).

„Emocionalna inteligencija je najefikasnija kada postane deo nečijeg života. To znači da je integrisana u nečije biće i da nije uključena ili isključena. Jednostavno je deo nečijeg bića“, rekla je ona.

