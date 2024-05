Ako nosite ovaj modni detalj – žao nam je, zvanično ste stari: Tako tvrdi generacija Z

Generacija Z se ponovo ruga milenijalcima.

Generacija Z prepoznaje milenijalce jer nose kratke čarape, za razliku od dugih (i markiranih) kakve su sada u modi. I zaista, sledeći put kad odete u teretanu primetićete da samo stariji od 30 nose kratke čarape.

I got one crew sock on and one ankle sock on. I’m cool on one side and a millennial loser on the other. pic.twitter.com/V9mdPiVbIX

— Nick (@NickAndrade) April 28, 2024