Ako ovo radite dok kupujete, nepristojni ste

Kupovina namirnica je prilično rutinski zadatak za većinu ljudi, ali neka ponašanja u prodavnici mogu se smatrati neprikladnim i drugi će za vas pomisliti da ste nepristojni i nekulturni. Ako ne želite da steknete takav utisak dok kupujete, nastavite da čitate.

„Kupovina namirnica može postati prilično užurbana tokom špica“, rekla je Džodi R.R. Smit, predsednica Mannersmith Etiquette Consulting, izveštava Huff Post. „Važno je da kupci upamte da postoje osnovna pravila ponašanja, čak i kada kupuju.

Da bi kupovina namirnica bila prijatnija, HuffPost je zamolio Smit i druge stručnjake za bonton da podele neka uobičajena nepristojna ponašanja koja su primetili u prodavnicama i savete kako da ih izbegnu.

Korišćenje brze kase kada imate previše artikala

„Poštujte ograničenje artikala na ekspresnoj kasi i nemojte stajati u redu ako imate više od dozvoljenog“, savetovala je Dajan Gotsman, konsultant za bonton, autor knjige Modern Etiquette for a Better Life i osnivač Protokol škole u ​​Teksasu.

Malo ljudi voli da čeka u dugom redu da plati, ali koliko god da ste u žurbi, to nije izgovor za kršenje pravila. „Nemojte biti osoba koja misli da se pravilo ’10 proizvoda ili manje’ ne odnosi na vas“, dodao je Nik Lejton, stručnjak za bonton i ko-voditelj podkasta Were You Raised by Wolves.

Ignorisanje pravila skretanja

„Ako to ne biste radili na trotoaru ili (auto) putu, verovatno ne biste to trebali da radite sa kolicima u supermarketu“, objašnjava Lejton. „Nemojte blokirati druge, zaustaviti se ili naglo promeniti pravac, niti prelaziti više „traka“ bez provere da li neko dolazi.“

„Većina linija prodavnica omogućava dvosmerni saobraćaj“, dodala je Smit. „Držite se desne strane da saobraćaj nesmetano teče. Ako sretnete nekoga sa kim želite da razgovarate, obavezno se sklonite u stranu kako bi drugi mogli da prođu.“

Dodirivanje i otvaranje namirnica bez namere kupovine

„Izbegavajte da otvarate proizvode da biste osetili miris ili ukus, a zatim ih vraćajte ako vam se ne sviđaju“, upozorila je Gotsman. Pokušajte da ne dodirujete proizvode osim ako ih ne stavljate u kolica ili ne koristite zaštitne rukavice.

Nepoštovanje ličnog prostora

„Svi se osećaju drugačije u javnim prostorima“, rekla je Gotsman. „Poštujte lični prostor drugih ljudi i sledite pravila kao što je držanje distance u redovima i prolazima. Zapamtite da se neki ljudi osećaju ugodnije sa više prostora oko sebe.“

Uzimanje stvari iz tuđih kolica

„Ne uzimajte predmete iz tuđih kolica“, savetovao je Lejton. Samo zato što kupac nije pored korpe, ne znači da je njen sadržaj besplatan za preuzimanje – čak i ako je to poslednji komad proizvoda koji želite.

Zadržavanje reda na kasi

„Ne pričajte mobilnim telefonom dok plaćate i pripremite platnu karticu unapred“, savetuje Gotsman. Kupovina često traje duže nego što bismo želeli, posebno kada su redovi na kasi dugi. Poštujte tuđe vreme i učinite sve da proces bude što brži i lakši. „Nemojte sve držati u redu dok se vraćate po jaja koja ste zaboravili da stavite u korpu“, dodala je Gotsman.

Vraćanje predmeta na pogrešna mesta

Ponekad stavite proizvod u korpu, ali kasnije shvatite da vam nije potreban. Možda vam se čini da je lakše ostaviti ga bilo gde kada ste daleko od mesta gde ste ga uzeli, ali to nije u redu. „Kada se predomislite, posebno za nešto što je u frižideru ili zamrznuto, dajte to nekom zaposlenom ili blagajniku“, rekla je Smit.

Ne obraćanje pažnje na kupce oko sebe

Obratite pažnju na ljude i stvari oko sebe, posebno ako kupujete sa malom decom koja su možda radoznala i žele da istraže prodavnicu. Ne dozvolite im da nekontrolisano trče po radnji.

Takođe je pristojno pokazati pažnju prema drugim kupcima. Kao što ne treba da ignorišete ponašanje svoje dece, nemojte ignorisati ni kada je nekome potrebna pomoć. „Ponudite pomoć nekome ko, na primer, ne može da dođe do predmeta sa više (ili niže) police“, rekla je Smit.

Ne vraćanje kolica/korpi

„Vratite svoja kolica na određeno mesto za kolica na parkingu“, rekla je Gotsman. „Ne ostavljajte ih nigde.“ Isto važi i za korpe, vratite ih na odgovarajuće mesto u prodavnici.

Neprimereno ponašanje na parkingu

„Parkinzi mogu izazvati mnogo frustracija jer su svi u žurbi“, objasnila je Gotsman. „Poštujte pravilo da pešaci imaju prednost kada prelaze kolovoz ka prodavnici.

Prodavnice često imaju velike parkinge, pa čak i ako morate nekoliko puta da kružite dok tražite mesto, budite strpljivi i ne gubite živce. Poštovanje pravila nije samo pitanje bontona već i zakona.

„Izbegavajte parkiranje na ograničenim mestima, mestima za osobe sa invaliditetom ili na parkingu druge zgrade ili prodavnice ako ne idete tamo“, rekla je Gotsman. „Vaš auto će vrlo verovatno biti odvučen!“

