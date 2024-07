Ako primetite ova tri zdravstvena problema, odmah posetite lekara

Kada je u pitanju zdravlje, naše telo ima mnogo načina da nam pokaže da nešto nije u redu. Neki od njih mogu biti očigledni i više zabrinjavajući od drugih. S druge strane, neki simptomi se mogu lako prevideti. Hirurg NHS-a (Britanske nacionalne zdravstvene službe), dr Karan Raj, upozorio je na tri takva simptoma koja „nikada ne treba da ignorišemo ili zanemarujemo“.

Govoreći na TikTok-u, hirurg je istakao tri zdravstvena problema koja ukazuju da je vreme da posetite lekara opšte prakse, prenosi Index.

Tri simptoma na koje je upozorio su brz i nenameran gubitak težine, mladež koji brzo menja veličinu, oblik ili boju, i promena navika u varenju. On je detaljnije objasnio zašto ove probleme ne treba zanemariti.

1. Gubitak težine

„Ako gubite težinu bez dase trudite, to bi trebalo da bude crvena zastava“, upozorio je dr Raj. Prema NHS-u, nenamerni gubitak težine može biti uzrokovan brojnim problemima. To uključuje stanja mentalnog zdravlja, kao što su depresija, anksioznost, poremećaji u ishrani i opsesivno-kompulzivni poremećaj (OCD). Međutim, to takođe može signalizirati probleme sa varenjem, kao što je sindrom iritabilnog creva (IBS).

2. Mladež koji se menja

Dr. Raj je nastavio: „Ako imate mladež koji brzo menja veličinu, oblik ili boju, odmah se proverite. Ovo može biti znak upozorenja za rak kože. Cancer Research UK navodi da bi trebalo da posetimo svog doktora ako primetimo sledeće:

Novi abnormalni mladež

Mladež koji izgleda kao da raste ili se menja

Promena prethodno normalnog dela kože.

3. Promena navika u varenju

Konačno, dr Raj je upozorio: „Ako su se vaše digestivne navike i rutine promenile u poslednjih nekoliko nedelja i imate zatvor ili neuobičajene probleme, vreme je da se proverite.“

