Ako radite ovo znači da niste uspeli u životu. Znate li šta je zapravo sreća? Poznati psiholog otvoriće vam oči

Ruski psiholog Mihail Labkovski tvrdi da to što niste izgradili ozbiljnu karijeru ne mora striktno da se posmatra kao neuspeh.

Uprkos tome što svako od nas ima različito viđenje uspeha i neuspeha u životu, postoje načini da prepoznate ono što je najvažnije.

Mihail Labkovski tvrdi da mnogi ljudi misle da je neuspeh raditi kao domar ili živeti sa mamom u 40. godini. Ili sa 45 godina biti sama bez muža i dece, okružena mačkama. Ali, prema njegovom mišljenju, neuspeh je, zapravo, nešto sasvim drugo.

Ovo su njegove reči:

Neuspeh je…

Kad ne provodite dan onako kako zaista želite.

Kad radite na skupo plaćenom poslu, a ne volite ga.

Udali ste se za najpametnijeg, najperspektivnijeg i najlepšeg, a ne volite ga.

Svakodnevno brojite kalorije i mrzite svoje telo.

Kad celog života nešto želite, ali se plašite da počnete jer sumnjate u sebe. Recimo, želite da napišete roman, ali nemate hrabrosti da napišete nijendo slovo.

Kad živite ispunjeni ljubavlju, razumevanjem i ljubaznošću, a ipak smatrate da je nešto tuđe bolje od vašeg.

Kad svako veče imate seks, ali zbog osećaja dužnosti – nikad strasti.

Kad živite sa mužem u ljubavi, razumevanju i ljubaznosti, ali sanjate o komšiji.

Kad vaše dete neprestano želi da se igra, a vi želite samo da vas niko ne dira.

Kad sanjate o doručku s kroasanom dok listate časopis, ali umesto toga jedete instant hemijsku kašu dok sedite za kompjuterom.

Kad svaki dan sanjate da će se sve promeniti, ali po tom pitanju ne činite ništa.

A znate li šta je zapravo sreća?

„Sreća, to je ono kad se probudite i osećate se dobro. Tek tako. Jedete doručak i ukusno vam je. Idete na posao i čak vam se sviđa i tramvaj. Dolazite kući i bavite se decom jer osećate zadovoljstvo, a ne zato što vam je to dužnost. Tada je put do vaših ciljeva jednak trenutku njihovog postizanja. Da li razumete? Sreća je ovde i sada“, objasnio je psiholog.

(Zadovoljna.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.