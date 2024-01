Ako uživate u ovoj vrsti hrani, možda imate psihopatske sklonosti, tvrde naučnici

Da li ste jedan od onih ljudi koji više vole super jaku, sveže pečenu crnu kafu od kapućina, ili žudite za intenzivnim ukusom tamne čokolade sa 90% kakaa u odnosu na belu ili mlečnu? A tokom noćnog izlaska? Da li biste posegnuli za Negronijem ili džin-tonikom umesto slatkog Moscata ili slatke tekile Sunrise? Pa, imamo loše vesti.

Ako se okrećete radije hrani gorkog ukusa, to bi moglo da otkriva vašu mračnu istinu. Ljudi na društvenim mrežama su poludeli poslednjih nedelja zbog studije iz 2016. koja se bavila preferencijama ukusa pojedinca i tome šta to govori o njihovoj ličnosti, prenosi New York Post.

Stručnjaci su upozorili da ljudi koji uživaju u gorkoj hrani mogu imati veoma mračnu stranu i mogu pokazati psihopatske, antisocijalne i sadističke osobine ličnosti. Istraživači sa Univerziteta u Inzbruku istražili su preferencije ukusa 953 Amerikanca za revolucionarnu studiju. Učesnici su pitani o tome da li preferiraju slatku, kiselu, slanu i gorku hranu i piće.

Ti isti ljudi su zatim morali da odgovore na četiri različite ankete ličnosti koje su procenjivale antisocijalne osobine ličnosti kao što su psihopatija, narcizam, agresija i sadizam. Rezultati studije su otkrili da postoji značajna veza između povećanog uživanja u gorkoj hrani i povećanih sadističkih sklonosti. Gorka hrana uključuje stvari kao što su džin i tonik, crna kafa i crna čokolada, prenosi Večernji list.

„U dve studije, istražili smo kako bi preferencija gorkog ukusa mogla biti povezana sa antisocijalnim osobinama ličnosti“, stoji u sažetku studije, „dva uzorka američke zajednice iz SAD su sami prijavila svoje preferencije ukusa koristeći dve komplementarne mere dopadanja i odgovorila na niz upitnike o ličnosti koji procenjuju makijavelizam, psihopatiju, narcizam, svakodnevni sadizam, agresivnost osobina i faktore ličnosti velikih pet.

Rezultati obe studije su podržali hipotezu da su preferencije gorkog ukusa pozitivno povezane sa zlonamernim osobinama ličnosti, uz najjaču povezanost sa svakodnevnim sadizmom i psihopatijom“, zaključili su oni. Prema Psichology Today, „svakodnevni sadizam“ se odnosi na osobu koja uživa u običnim iskustvima u kojima je surovost zamena. Svakodnevni sadisti obično uživaju u povređivanju drugih ili u gledanju kako pate.

Ovi pojedinci takođe mogu da uživaju u gledanju krvavih filmova, da im fizički sukobi budu uzbudljivi i da im je čin mučenja zanimljiv. Što se tiče psihopata, studije su pokazale da čak 1 od 22 osobe može imati ovo stanje, što znači da ćemo verovatno proći pored dosta takvih osoba tokom dana.

Psihopatija je neuropsihijatrijski poremećaj koji karakteriše nedostatak emocionalnih reakcija, nedostatak empatije i loša kontrola ponašanja, što obično rezultira upornom antisocijalnom devijacijom i kriminalnim ponašanjem.

Ali pre nego što prospete flašu džina u sudoperu ili bacite svoju omiljenu tamnu čokoladu u kantu za otpatke, istraživači su upozorili da je ova vrsta istraživanja o korelaciji između preferencija ukusa i ličnosti u povojima. Rekli su da, iako se može uspostaviti veza, dokazi su još uvek retki i samo zato što neko uživa gorku hranu, ne mora nužno da znači da će pokazati gore navedene osobine.

Istraživači su takođe priznali važnu razliku između preferencija i prakse. Naglasili su da će neki izbegavati da jedu željenu hranu koja je skupa ili deblja, dok će drugu hranu konzumirati jer je jeftina ili zdrava. Oni takođe primećuju da su popularni prehrambeni artikli kao što su čili paprika, pivo, vino i kafa u početku averzivni, ali postaju prihvaćeni zbog izloženosti i društvenih posledica.

Tu je i pitanje osetljivosti na hranu, kao i iskustva, koja povremeno mogu nastati usled slučajne konzumacije – na primer, zamena vasabija za avokado. Zanimljivo je da su druge studije tvrdile da ljudi koji preferiraju slatku hranu mogu da ispolje više „prosocijalnog ponašanja“, što uključuje pozitivne radnje kao što su pomaganje, deljenje i briga o drugima.

