Ako vidite ovaj natpis na deklaraciji flaširanog soka, bolje ga ne kupujte!

Flaširane sokove možete naći u svim prodavnicama i supermarketima. Izbor je zaista veliki, ali ono o čemu mnogi ne razmišljaju jeste sastav sokova koje kupuju.

Pre svega, flaširani sokovi su prepuni aditiva, a sa druge strane, sadržaj pravog, prirodnog ceđenog soka, prilično mali.

A kako da znate šta kupujete? Jednostavno, morate da počnete da čitate tačan sastav na etiketi, jer većina proizvođača na njoj označi tačan sastav.

Aditivi, koje smo pomenuli, predstavljaju opasnost po zdravlje, a nutricionistkinja Ejlen Behan kaže da sokovi, koji se uglavnom reklamiraju kao prirodni, pored toga sadrže i veliki broj kalorija, što ih čini podjednako lošim, ako ne i gorim od gaziranih pića.

I ne samo to, ovi sokovi sadrže i visok nivo štetnog konzervansa. Kako Behanova tvrdi, dve reči ukazuju na to da je nivo prirodnog soka izuzetno mali. Naime, ukoliko na flaši soka piše „voćni koktel“ ili „piće“, to je znak da kupujete sve samo ne prirodan i zdrav sok.

Njen savet je da, pored kalorija, obavezno obratite pažnju i na sadržaj šećera i natrijuma, koji takođe nisu povoljni za zdravlje i ceo organizam.

Takođe, birajte uvek sokove sa većim sadržajem voća, jer njihova tačna količina mora uvek da bude naznačena.

I, na kraju, konzumacija svežeg voća je uvek bolja i zdravija u odnosu na sokove, ali ukoliko ipak ne želite da odustanete od voćnih napitaka, onda je najbolje da pijete sveže ceđene sokove, bez aditiva.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.