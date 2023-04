Biljka za koju ćete pomisliti da je magična: Jede se sirova, a jača libido, poboljšava varenje, obara šećer

Biljka poreklom iz Latinske Amerike, korišćena kao zimska namirnica.

U pitanju je čičoka.

Prepoznatljiva je po visokoj stabljici i krupnim žutim cvetovima, a interesantno je da može da preživi i sušu i izuzetno niske temperature — čak i do više desetina stepeni u minusu! Ipak, najbolje joj prija vlaga, premda se ne preporučuje da se čičoka zasadi na tlu na kojem je ranije nicao suncokret, a sadi se ili u kasnu jesen ili u rano proleće.

Zanimljivo je to što čičoka, za razliku od krompira, može da se jede sirova. Može se termički obraditi, ali najviše hranljivih materija pruža presna. Uglavnom se koristi za salatu, dok kuvana čičoka može biti odlično varivo.

Čičoke su najpoznatije kao saveznik u borbi za zdravlje osoba kojima je dijagnostikovan dijabetes. Naime, jedan od njihovih ključnih sastojaka je inulin, polisaharid koji ne pruža glukozu već fruktozu i koji normalizuje nivo triglicerida i holesterola, a čijom razgradnjom ne dolazi do porasta nivoa šećera i insulina u krvi. Uz to, inulin je probiotik, pa on stimuliše razvoj dobrih bakterija u crevima, poboljšava varenje, smanjuje loš holesterol i samim tim, rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ova moćna biljka sadrži esencijalne aminokiseline, vitamine A, B, C i D, kao i kalijum, fosfor, kalcijum, gvožđe i magnezijum. Zbog činjenice da obiluje nutrijentima, čičoka je korisna i ako želite da povećate plodnost i potenciju, ojačate imuni sistem i kosti, a preporučuje se i kao prevencija alergija, piše Glossy.

