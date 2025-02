Caka sa jorganom može da vam spasi brak, evo i kako

Popularna Skandinavska metoda preporučuje parovima da spavaju sa dva jorgana, umesto sa jednim. Bolji odnos sa partnerom je zagarantovan, tvrde stručnjaci.

Skandinavska metoda za bolji san je sve popularnija.

Džejms Vilson, poznat i kao The Sleep Geek, objasnio je da “skandinavska metoda“ menja pravila igre i omogućava vam da dobro spavate i da imate kvalitetan odmor tokom noći.

– Ako imate partnera, spavajte s dva jorgana umjesto s jednim. Obično u severnoevropskim zemljama, poput Danske ili Norveške, parovi imaju dva jorgana, svaka osoba ima svoj. Ako vam je vruće tokom spavanja, još vam je toplije ako spavate pokraj nekoga ko stalno dolazi na vašu stranu kreveta – rekao je Vilson.

– To je problem posebno za žene, jer nedelju dana pre i tokom ciklusa, telesna temperatura je već iznad one temperature koja je potrebna za prijatan san. A ako imaš nekoga pored sebe ko te greje, to uopšte nije dobro – dodao je Vilson.

„Pored toga, neki ljudi vole lakši jorgan za spavanje, a njihov partner može da voli teži. Ako delite jorgan koji više odgovara jednom partneru, to može da bude problem – naveo je još Vilson.

On je još rekao da dva jorgana mogu lako da reše niz problema, kao i da pomognu da se izbegnu nepotrebne svađe u vezi do kojih može doći ako se niste dobro naspavali, prenosi Mirror.

